Средний и крупный бизнес увеличил предложения по оплате услуг ИТ-фрилансеров в 1,5-2 раза, следует из исследования инфраструктурной платформы для безопасного управления внештатными командами Solar Staff. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Анализ доходов более 3 тыс. специалистов, проведенный с января по май 2025 года, показал, что по сравнению с прошлым годом HTML-верстальщики прибавили 94% (с 23 582 руб. до 45 796 руб.), системные администраторы — 88% (с 50 435 руб. до 94 825 руб.), тестировщики — 87% (с 84 548 руб. до 157 925 руб.), маркетологи — 82% (с 59 958 руб. до 108 845 руб.).

Программисты заработали на 28% больше (с 145 098 руб. до 186 244 руб.), а системные аналитики — на 23% (с 84 833 руб. до 104 485 руб.). Меньший рост показали веб-разработчики (10%) и администраторы сайтов (4%).

Генеральный директор Solar Staff Роман Шинкаренко отметил, что фрилансеры интегрируются в ключевые процессы компаний. По его словам, бизнес привлекает внештатников для цифровых трансформаций и масштабирования команд. Наиболее востребованы разработчики, системные аналитики, ERP-программисты, веб-дизайнеры, маркетологи и операторы.

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Solar Staff выделяет несколько причин популярности фриланса: привлечение специалиста занимает 2–5 дней против 1–3 месяцев для штатного найма, география исполнителей не ограничивает выбор, а гибкие команды позволяют решать задачи без лишних затрат. Это помогает бизнесу оптимизировать расходы, сохраняя качество.

Европейские компании также все чаще включают внештатных специалистов в долгосрочные кадровые стратегии. Согласно данным платформы YunoJuno, наибольшим спросом среди фрилансеров пользуются специалисты в области маркетинга, дизайна, SMM и ИТ-разработки.