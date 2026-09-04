Россияне, совершающие или планирующие сделки с жильем на вторичном рынке, чаще всего обращаются к риелторам за юридической проверкой объекта и подготовкой документов. По данным исследования «Авито Недвижимости», результаты которого есть 69% опрошенных привлекают агентство или специалиста для полного или частичного сопровождения сделки.

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Исследование «Авито Недвижимости» проводилось в июле 2026 года методом онлайн-опроса среди 10 тыс. совершеннолетних россиян. Среди участников 17% сообщили, что покупали квартиру на вторичном рынке, 11% — что продавали. Еще 11% планируют купить жилье в ближайшие полгода, 7% — продать, а 11% рассматривают сделку позднее чем через полгода. Группы респондентов могли пересекаться.

Аналитики выяснили, что 40% респондентов выбирают полное сопровождение, еще 29% обращаются к риелтору за помощью на отдельных этапах. При этом 40% опрошенных привлекают специалиста еще до начала активного поиска квартиры или публикации объявления. Еще 27% сначала пытаются искать самостоятельно, а затем обращаются к агенту.

Главными задачами риелтора участники исследования назвали юридическую проверку объекта и истории перехода прав, а также подготовку документов и организацию расчетов — оба варианта выбрали по 38% респондентов. Еще 26% ценят помощь в координации всех участников сделки, включая банки, нотариусов и других агентов.

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Приоритеты покупателей и продавцов различаются. У тех, кто покупал квартиру на вторичном рынке за последние три года, наиболее важной задачей для риелтора оказалась юридическая проверка объекта и его истории — ее назвал 41% респондентов. Для продавцов на первом месте подготовка документов, договоров и организация расчетов — этот вариант выбрали 42%. Еще 29% продавцов считают важной координацию участников сделки.

При выборе специалиста россияне прежде всего обращают внимание на понятную стоимость услуг и заранее определенный порядок оплаты — этот фактор важен для 35% опрошенных. Для 30% значение имеют личные рекомендации, для 28% — готовность риелтора закрепить свои обязанности и ответственность в договоре.

Самым распространенным форматом оплаты при последней сделке с привлечением специалиста стала фиксированная стоимость полного сопровождения — ее указали 40% респондентов. В 22% случаев отдельно оплачивались конкретные услуги, а в 19% вознаграждение составляло процент от стоимости квартиры. Среди таких сделок средний размер комиссии составил около 3%.

По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, по мере оживления рынка готового жилья для участников сделок возрастает значение профессионального сопровождения и понятного плана действий на всех этапах.

Что это значит для бизнеса

Исследование показывает, что цифровые сервисы пока не отменили потребность в посредниках на рынке недвижимости, но меняют ценность их работы. Если поиск объектов все чаще происходит самостоятельно через онлайн-площадки, то риелтор становится нужен прежде всего для снижения юридических рисков, подготовки документов и организации сложной сделки.

Для агентств это означает постепенный сдвиг от универсальной услуги «поможем купить квартиру» к более прозрачному набору конкретных сервисов. На это же указывает спрос на фиксированную стоимость, заранее определенные условия работы и закрепленную в договоре ответственность специалиста.

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