Подсчеты TrendAgent установили, что в Санкт-Петербурге все больше квартир в новостройках покупают без ипотеки. Хотелось бы думать, что это за счет богатых людей с мешками денег, но средний чек таких сделок почти такой же, как ипотечных. Значит, все прозаичнее: покупатели просто научились считать стоимость кредита.

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Доля сделок с полной оплатой квартир в новостройках Петербурга и пригородов за три года выросла почти втрое: с 4,53% в 2023 году до 12,3% в июле 2026-го, следует из данных TrendAgent, приведенных в материале «Московской перспективы». То есть теперь примерно каждая восьмая квартира продается покупателю, который платит сам. Для сравнения, доля ипотечных сделок за тот же период снизилась с 87,68% до 64,12%, а рассрочек выросла с 7,8% до 24,68%.

И в цифрах версия о внезапном появлении на рынке армии состоятельных покупателей не сходится: в июле средний чек сделки со стопроцентной оплатой составлял 9,06 млн руб., ипотечной — 9,29 млн, а покупки в рассрочку — 12,27 млн руб. Покупателем вполне может быть не будущий владелец пентхауса, а обычный человек с накоплениями или деньгами от продажи прежней квартиры, который просто не хочет занимать ни у кого еще несколько миллионов.

В июне Банк России зафиксировал среднюю ставку по рыночным ипотечным кредитам 17,8%, тогда как ставки по льготным программам существенно ниже. При этом с 27 июля ключевая ставка ЦБ составляет 14%. В июне же рынок ипотеки и без того пережил заметный всплеск: банки выдали 101,3 тыс. кредитов на 482,7 млрд рублей — на 34,9% и 47,1% больше, чем в мае, соответственно.

Поэтому человек, у которого уже есть условные 9 млн руб., сегодня размышляет о следующих вариантах: взять ли ипотеку и оставить свои деньги в банке; заплатить ли все сразу; внести ли большой первоначальный взнос. При нынешней стоимости кредита первый вариант выглядит далеко не очевидным.

При этом считать недвижимость без альтернативы депозиту тоже нельзя. Максимальная ставка по вкладам у десяти крупнейших банков в июле находилась примерно на уровне 12,8%, то есть деньги все еще могут приносить заметный доход, пока лежат в банке. Поэтому говорить о массовом «бегстве депозитов в квартиры» оснований нет. У одних покупателей закончился вклад, у других продалась старая квартира, третьи просто решили, что ипотека при такой ставке — удовольствие сомнительное.

Есть и чисто статистический эффект. Июнь оказался необычно активным для ипотечного рынка, в том числе на фоне изменений условий семейной ипотеки. Если после такого всплеска количество ипотечных сделок в июле снизилось, доля остальных способов оплаты автоматически становится выше — даже если число покупателей с собственными деньгами почти не изменилось. Поэтому июльские 12,3% пока не стоит воспринимать как новую норму рынка.

Ждать более дешевой ипотеки тоже приходится с оглядкой на цену самой квартиры. По данным Петростата, в I квартале 2026 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке Петербурга достигла 299 552 руб., увеличившись за год на 12,2%. Получается неприятная хронология: пока покупатель ждет, когда кредит станет дешевле, квартира может успеть стать дороже. А если денег достаточно для полной оплаты, появляется еще один повод не откладывать покупку.

Поэтому рост «живых денег» в новостройках свидетельствует о новой роли покупателя с накоплениями: он выбирает не между ипотекой и отсутствием квартиры, а между разными способами распорядиться уже имеющимися деньгами.

Что это значит для бизнеса

Для девелоперов рост доли полной оплаты стал хорошей новостью в одном конкретном смысле: продажи меньше зависят от банков и параметров льготных программ. Но такой покупатель и сам выбирает внимательнее, ему не обязательно брать именно тот объект, под который удалось получить подходящую ипотеку. Цена, готовность дома, расположение и ликвидность квартиры становятся важнее.

Для банков сигнал менее приятный: часть потенциальных заемщиков просто не хочет становиться заемщиками. Если у клиента уже есть необходимая сумма, он сравнивает стоимость кредита с доходностью собственных денег и ростом цены квартиры. И при нынешних ставках решение «заплатить сразу» может оказаться не признаком богатства, а вполне будничным способом не переплачивать.

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