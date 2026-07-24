Совет директоров Банка России в десятый раз снизил ключевую ставку. На пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, насколько далеко ЦБ готов зайти в смягчении политики и как на его решения повлияют бюджетные расходы, производственные ограничения и рынок труда. «Инк» собрал пять главных сигналов для бизнеса.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

1. Да, опять снижение, но не расслабляемся

Формально все выглядит приятно, ключевая ставка опустилась до 14% годовых. Но уже в вводной части заявления на пресс-конференции Набиуллина охлаждает ожидания, поскольку всплеск инфляции признан временным, а вот траектория ставки на ближайшие годы становится более высокой, чем планировалось.

ЦБ прямо поднял прогнозный коридор: по 2026 году «ключ» еще останется на 14–14,6%, по 2027‑му может снизиться до 10,5–12,5%. Это означает, что регулятор не собирается спешить к «дешевым деньгам», даже если бизнес очень этого хочет. Снижение ставки есть, но цикл смягчения становится более плавным.

2. Кредит для компаний придется притормозить

В июне рост корпоративного кредитования замедлился, тогда как розничный сегмент, включая ипотеку и необеспеченные займы, оживился. Пока такая динамика укладывалась в прогнозы ЦБ.

Однако глава Центробанка отмечает, что сейчас рост денежной массы идет выше того, что регулятор закладывал в прогноз, а бюджетные расходы значительно превышают норму прошлых лет.

Отсюда жесткий сигнал:

«С учетом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен требуется более высокая траектория ключевой ставки», — пояснила Набиуллина.

Перевод на язык бизнеса: если вы рассчитывали на ускорение выдач и постепенный выход к «комфортным» ставкам по корпоративным займам, ЦБ уже готов нажать на тормоз. Кредит будет расти, но не так быстро, как хотелось бы компаниям с большими планами.

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3. Перерасход и компенсация уровня страны

Регулятор честно признает, что фактические расходы бюджета заметно выше прошлых лет, структурный дефицит будет больше, чем записано в текущих расчетах, а первичный структурный дефицит почти наверняка сохранится до 2028 года.

Это сильно меняет фон для бизнеса. Когда государство активно наращивает расходы, оно забирает на себя большую часть «пространства» для спроса. В этих условиях задача ЦБ — не подыгрывать, а балансировать:

«Если вклад бюджетной политики растет…, то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора и ее жесткость должна изменяться, чтобы, соответственно, несколько снизить вклад кредита в совокупный спрос», — сказала глава Центробанка.

То есть чем активнее бюджет стимулирует экономику, тем меньше шансов у бизнеса увидеть долгий период дешевых кредитов. Частный спрос должен быть сдержаннее, иначе все это разогреет цены вместо роста.

4. Выбывание — риск для ставок

Еще один важный для компаний блок — производственные мощности. ЦБ фиксирует «временное сокращение мощности в экономике» и снижает прогноз по росту ВВП до примерно 1% в этом году.

Часть отраслей столкнулась с выбыванием мощностей: где‑то это ремонт и модернизация, где‑то — санкционные и логистические ограничения. Пока в базовом сценарии ЦБ исходит из того, что компании восстановят мощности до конца года.

Но есть оговорка: если ограничения по предложению затянутся, они могут ускорить инфляцию — и через рост издержек, и через нервные инфляционные ожидания. В такой ситуации регулятор не будет продолжать снижать ставку только ради поддержки бизнеса, потому что при прочих равных это «уменьшит пространство для снижения ставки».

Для предприятий это означает, что качество и устойчивость своего «производственного плеча» становится фактором не только конкурентоспособности, но и макроэкономического фона.

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5. Не время «качать» зарплаты

На рынке труда ЦБ заметил постепенное снижение напряженности. Предприятиям стало немного проще нанимать сотрудников, особенно в отраслях с высокой мобильностью работников. Для бизнеса, который последние два года работал в условиях кадрового дефицита, это стало первым обнадеживающим сигналом.

Для регулятора это еще и фактор замедления роста цен: когда дефицит кадров уменьшается, давление на зарплаты и, соответственно, на издержки становится слабее. Но Набиуллина не говорит, что проблемы рынка труда исчезли — снижение напряженности медленное, и это по‑прежнему один из проинфляционных рисков.

Работодателям станет немного проще закрывать вакансии, но быстрого снижения расходов на персонал ждать не стоит. Одного ослабления кадрового дефицита окажется недостаточно, чтобы ЦБ заметно ускорил смягчение политики.

Что это значит для бизнеса

Для компаний общий сигнал такой: ставка снизилась, но надежды на быстрый и глубокий переход к «дешевым деньгам» стоит умерить. Об этом же «Инку» говорил финансовый эксперт Вагиз Нуруллов.

ЦБ видит перегрев со стороны бюджета и ускорение роста денежной массы, поэтому будет сдерживать разгон кредитов. В таких условиях бизнесу важно планировать финансирование проектов исходя из умеренно жестких ставок, держать запас ликвидности на случай пауз в смягчении и внимательно следить за своими мощностями и кадровой политикой. От них теперь зависит не только экономика бизнеса, но и терпимость ЦБ к дальнейшему снижению ставки.

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