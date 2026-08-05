Всего за месяц веганский рацион изменил у участников эксперимента эпигенетические метки, связанные с иммунитетом, обменом веществ и биологическим возрастом. Результаты указывают на менее воспалительный профиль, но пока не доказывают реального омоложения организма. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Фрайбургского университета. Работа опубликована в журнале MedComm.

Anna Pelzer, Unsplash

Для новой работы исследователи использовали образцы крови 48 здоровых взрослых, участвовавших в ранее проведенном рандомизированном эксперименте. После недели одинакового питания добровольцев разделили на две группы. Одна в течение месяца придерживалась веганского рациона, другая — рациона с большим количеством мяса. Оба меню были рассчитаны примерно на одинаковую калорийность, чтобы сравнить влияние их состава, а не дефицита калорий.

До и после эксперимента исследователи изучили более 800 тыс. участков метилирования ДНК. Это химические метки, которые могут влиять на активность отдельных генов, не меняя саму последовательность ДНК. Такие эпигенетические механизмы помогают организму реагировать на внешние условия, включая изменения в питании.

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В группе с веганским рационом анализ указал на сдвиг в составе иммунных клеток, соответствующий менее воспалительному состоянию. Рассчитанная по метилированию доля нейтрофилов, участвующих в острых воспалительных реакциях, снизилась, а доля CD4+ T-клеток, помогающих регулировать иммунный ответ, выросла. Направление изменений нейтрофилов совпало с результатами анализов крови, полученными в исходном клиническом исследовании.

Помимо этого, веганский рацион сопровождался изменением метилирования генов, связанных с обменом жиров, передачей сигналов инсулина, восстановлением ДНК и клеточными реакциями на стресс. Анализ также указал на возможное подавление генов в сигнальных путях mTOR и Hippo, участвующих в росте и делении клеток. Однако активность самих генов исследователи напрямую не измеряли.

Самыми неоднозначными оказались результаты оценки биологического возраста. Его рассчитывали с помощью трех «эпигенетических часов» — математических моделей, основанных на особенностях метилирования ДНК. PhenoAge и GrimAge, обученные прогнозировать состояние здоровья и риск неблагоприятных исходов, указали на замедление биологического старения в веганской группе. Однако модель Blood&Skin, ориентированная на хронологический возраст, показала противоположный результат — ускорение.

Авторы подчеркивают, что делать далеко идущие выводы пока рано. Анализ охватывал только 48 человек и один месяц, а обнаруженные изменения метилирования были умеренными и распределялись по множеству участков генома. Работа не доказывает, что веганский рацион предотвращает рак, обращает старение вспять или снижает риск заболеваний. Неизвестно и то, сохраняются ли найденные изменения после возвращения к обычному питанию. Для ответа потребуются более крупные и продолжительные клинические исследования.

Главный вывод работы заключается в том, что состав рациона способен довольно быстро влиять на эпигенетические процессы, связанные со здоровьем. Поскольку обе группы получали сопоставимое количество калорий, авторы связывают различия именно с набором продуктов, а не с ограничением питания. Следующий вопрос — сохраняются ли эти изменения со временем и приводят ли они к заметному улучшению здоровья.

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