Очередной Demo Day Y Combinator прошел в четверг, и, по оценке венчурных инвесторов, состав батча заметно сместился в сторону глубоких технологий по сравнению с предыдущими наборами. Многие технологии, которые лежат в основе представленных стартапов, звучат фантастически, но, несмотря на это, оценки компаний оказались более сдержанными по сравнению с прошлыми наборами.

Unsplash

Среди проектов в сфере энергетики и инфраструктуры для дата-центров выделились Automarine и Dipole Labs. Automarine, основанная выпускниками MIT, разрабатывает плавучие дата-центры с ядерными энергоустановками — компания планирует запуск пилота на газовой генерации к 2028 году с последующим переходом на плавучие атомные энергоблоки в 2032 году.

По данным стартапа, уже собрано более $4 млрд в виде писем о намерениях от потенциальных клиентов, что сделало Automarine одной из наиболее высоко оцененных компаний этого выпуска акселератора.

Dipole Labs занимается оптическим сетевым оборудованием для дата-центров: разработка призвана исключить потери энергии и тепловыделение при преобразовании сигнала из оптического в электрический между чипами GPU-кластеров.

Среди разработчиков вычислительной инфраструктуры выделили Lamb Labs и Parasma. Lamb Labs, основанная выпускниками Имперского колледжа Лондона и Оксфорда, создает специализированные чипы для инференса с зашитыми непосредственно в кремний весами ИИ-моделей — такой подход призван устранить узкое место, связанное с обращением к памяти при обычной работе моделей.

Читайте также Американский стартап готовится построить на орбите завод по производству полупроводников

Parasma рассматривает принципиально иной путь снижения энергопотребления вычислений — обучение человеческих клеток мозга для последующего использования в качестве вычислительной платформы.

Отдельная группа проектов связана со сбором данных и программным обеспечением для робототехники. Praxis AI собирает видео и данные о выполнении рабочих задач людьми и превращает их в обучающие материалы для компаний-разработчиков роботов. По данным стартапа, съемки уже проведены более чем в 150 различных средах, а среди клиентов есть публичные компании.

Waddle Labs, основанная выпускниками Гарварда, предлагает иной подход к общей модели робототехники — вместо обучения на видео или данных телеуправления компания использует слой LLM-агентов, которые пишут и проверяют управляющий код напрямую.

По заявлению стартапа, подключение произвольного оборудования к API Waddle Labs позволяет разработчику задавать роботу команды на естественном языке, а система самостоятельно генерирует исполняемый код и настраивает робота примерно за 20 минут.

Читайте также Футуролог Рэй Курцвейл вошел в совет стартапа, разрабатывающего наночастицы для связи мозга с компьютером

Замкнули список стартапы в сегменте прикладной робототехники. Nori, запущенная всего шесть недель назад, уже сообщает о продажах на сумму около $500 тыс. — компания предлагает бытового робота для уборки и складывания одежды по цене около $1,6 тыс., что заметно ниже машин с аналогичными функциями, цена на которые начинается от $16 тыс.

Стартап Cosmic Robotics разрабатывает автономных роботов для тяжелых погрузочных работ — по данным компании, ее техника уже устанавливает солнечные панели в США, а портфель контрактов до 2027 года составляет $25 млн; долгосрочная цель основателей — автоматизация строительства для колонизации Марса, а исследовательскую миссию компания планирует запустить в 2028 году.

Инвесторы отмечают, что при всем разнообразии направлений — от энергетики и вычислительной инфраструктуры до бытовой и промышленной робототехники — батч в целом характеризуется более трезвым подходом к оценкам компаний по сравнению с прошлыми потоками Y Combinator.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.