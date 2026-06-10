Российский рынок труда входит в новую фазу: работников по-прежнему не хватает, но все больше компаний готовятся сокращать штат. Безработица держится у исторического минимума и в апреле составляла 2,2%, однако почти четверть работодателей уже рассматривает уменьшение численности персонала. По данным исследованию Российско-германской внешнеторговой палаты среди 265 организаций, такие планы есть у 23% компаний. В большинстве случаев речь идет о сокращении примерно 10% сотрудников.

Главный мотив для сокращений — пересмотр расходов. Бизнес работает при дорогом финансировании, росте налоговой и страховой нагрузки, ухудшении платежной дисциплины контрагентов и более слабом экономическом росте. Еще один фактор — цифровизация: компании автоматизируют рутинные процессы и постепенно отказываются от части функций, которые раньше выполняли сотрудники.

Нынешняя волна сокращений отличается тем, что оптимизацией занимаются не только компании с финансовыми проблемами. В списке оказались и крупнейшие игроки. «Сбер» за 2025 год сократил более 13,5 тыс. штатных работников, а руководство банка отдельно говорило о снижении численности персонала, признанного неэффективным с помощью ИИ. При этом финансовые результаты банка остаются сильными: чистая прибыль за 2025 год достигла 1,7 трлн руб., а за январь—май 2026 года составила 827 млрд руб., что на 21% больше результата за тот же период прошлого года.

«Газпром» сообщил о планах сократить центральный аппарат с 4 тыс. до 2,5 тыс. человек. РЖД запустили реформу управленческой структуры, которая предусматривает сокращение около 6 тыс. сотрудников, или 15% центрального аппарата. Аналогичные меры приняли ВЭБ.РФ, издательство «Просвещение» и Магнитогорский металлургический комбинат. При этом речь не всегда идет о компаниях в кризисе: часть организаций объясняет сокращения оптимизацией управления, автоматизацией и пересмотром затрат, а не только падением прибыли.

Сокращения затронули и органы власти. Московская мэрия объявила о сокращении 15% госслужащих, в Астраханской области решили уменьшить чиновничий аппарат на 10%, в Самарской области — на 20%. По данным Роструда, к началу апреля в списки на возможное увольнение были включены около 105 тыс. работников. За десять месяцев показатель вырос почти в полтора раза. Больше всего таких случаев фиксировали в Москве, Подмосковье, Красноярском крае, Омской и Иркутской областях.

Самые высокие риски эксперты видят для сотрудников, занятых рутинными операциями. Под сокращения могут попасть секретари, помощники, специалисты административных подразделений и бэк-офисов. Вероятность оптимизации выше в торговле, государственном секторе, металлургии, угольной промышленности и автопроме. Эти направления сильнее других зависят от автоматизации, спроса, стоимости денег и общего состояния экономики.

Читайте также Названы самые распространенные профессиональные страхи россиян

При этом кадровый голод никуда не исчез. Заводы продолжают искать квалифицированных рабочих, строительные компании испытывают нехватку персонала, а транспортные и логистические предприятия сохраняют высокий спрос на специалистов. Отдельной зоной роста остается ИТ-сфера, где востребованы разработчики, специалисты по информационной безопасности и эксперты по искусственному интеллекту. По оценке «Технологий доверия», возможность сокращения штата из-за внедрения ИИ рассматривают 47% крупных российских организаций.

Во ВНИИ труда считают, что общая ситуация на рынке занятости остается стабильной. В России работают около 75 млн человек, деятельность ведут свыше 3 млн работодателей и примерно 5 млн индивидуальных предпринимателей. После прошлогоднего снижения числа вакансий рынок снова показывает рост: только в мае работодатели разместили на 145 тыс. предложений больше, чем месяцем ранее. Поэтому локальные сокращения пока не меняют общий баланс спроса и предложения рабочей силы, но показывают, как меняется сам спрос на работников.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.