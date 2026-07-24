На ключевых гастрономических улицах Москвы стало больше ресторанов-долгожителей. За год доля заведений, работающих свыше десяти лет, выросла на шесть п.п, до 23%, показало в исследование IBC Real Estate.

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Средний срок работы московского ресторана при этом остался на уровне шести лет. Все заведения, преодолевшие десятилетний рубеж, оказались сетевыми. Среди ресторанов-долгожителей чаще всего встречались проекты авторской кухни — на них пришлось 33%. Еще 22% составили итальянские рестораны.

Новым участникам рынка при этом по-прежнему было непросто закрепиться в центре Москвы. За последний год на ключевых гастрономических улицах закрылись десять заведений, причем половина из них не проработала и двух лет. По оценке аналитиков, с трудностями столкнулся примерно каждый второй новый ресторан — проекты выдерживали высокую конкуренцию только в том случае, если им удавалось сформировать постоянную аудиторию.

Несмотря на закрытия, освободившиеся площади быстро находили новых арендаторов. К моменту проведения исследования повторно заняли уже 79% помещений, в которых прежде работали рестораны. В 51% случаев их место заняли другие заведения общественного питания, в 22% — магазины одежды и обуви, еще в 14% — предприятия сферы услуг.

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Ситуацию на рынке усложнило и изменение потребительского поведения. Посетители стали внимательнее относиться к расходам, но одновременно повысили требования к ресторанам. Поэтому заведениям пришлось тщательнее продумывать свои концепции и планы развития.

«Для поддержания и усиления своих позиций в конкурентном поле рестораторам необходимо выстраивать стратегии развития с учетом растущей требовательности клиентов при общей тенденции на экономию», — пояснила руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

Доля свободных помещений на ключевых гастрономических улицах Москвы за год не изменилась и составила 6,9%. Таким образом, спрос на коммерческие площади в наиболее востребованных ресторанных локациях города остался стабильным.

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