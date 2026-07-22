Минпромторг разрабатывает новый формат специальных инвестиционных контрактов (СПИК), который позволит инвесторам компенсировать через налоговые льготы до 50% затрат на покупку и монтаж российского высокотехнологичного оборудования. Механизм планируют распространить на проекты в разных отраслях, включая строительство центров обработки данных (ЦОД). Сейчас инициативу обсуждают с участниками рынка.
По проекту объем налоговых льгот будут рассчитывать исходя из половины инвестиций в отечественное оборудование. Такой предел должен не допустить ситуаций, когда господдержка оказывается несоразмерной эффекту от проекта. В Минпромторге рассчитывают, что новый механизм одновременно повысит спрос на российскую промышленную продукцию и упростит запуск крупных инфраструктурных проектов.
В Минпромторге ожидают, что спрос на оборудование для ЦОД продолжит быстро расти. К 2030 году совокупная мощность российских дата-центров может достичь 6,5–7 ГВт против 4–4,5 ГВт в 2025 году. В отдельных сегментах отечественные производители уже занимают большую часть рынка — на российские системы хранения данных приходится около 70%, а на серверы — примерно 75%.
Доля отечественного оборудования растет и в горнодобывающей отрасли. По итогам 2025 года российские решения заняли 50,5% рынка, а к концу десятилетия их доля должна превысить 70%.
Сегодня СПИК поддерживают прежде всего производителей промышленной продукции, но не компании, которые покупают российское оборудование для собственных проектов. Чтобы включить в программу и таких инвесторов, Минпромторг предлагает внести изменения в закон «О промышленной политике» и связанные с ним нормативные акты.
Участники рынка в целом поддержали инициативу, но указали на необходимость ее доработки. Операторы коммерческих ЦОД не контролируют оборудование, которое устанавливают их арендаторы, поэтому соблюдать требования к доле российской вычислительной техники будет сложно. Представители отрасли предлагают учитывать прежде всего инженерную инфраструктуру самих дата-центров — системы электроснабжения, охлаждения и безопасности.
Производители оборудования также напоминают, что многие российские решения по-прежнему зависят от импортных компонентов. Например, необходимые для энергоустановок ЦОД двигатели большой мощности пока не производят в России. Поэтому результативность программы будет во многом зависеть от того, насколько точно ее условия учтут реальную глубину локализации.
Эксперты также считают, что одной стоимости оборудования недостаточно для оценки его вклада в российскую промышленность. При расчете льгот они предлагают учитывать глубину локализации, рост производительности, появление новых компетенций и общий экономический эффект. Господдержка, по их мнению, должна стимулировать не формальную закупку российской техники, а развитие собственных технологий и производственных цепочек.
При этом участники рынка признают, что даже предельная льгота в размере 50% затрат может заметно повысить привлекательность капиталоемких проектов. Особенно важной такая поддержка станет для компаний, которые уже обязаны переходить на российские технологии и несут дополнительные расходы при покупке отечественного оборудования.
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