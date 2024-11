В 2024 году компании сократили ассортимент продукции, чтобы увеличить свою прибыль. Это полная противоположность многолетним попыткам производителей предоставить покупателям неограниченный выбор, в результате которого полки были заполнены десятками вариаций одного и того же товара, сообщает CNN.

Традиционно бренды стремятся расширить свой ассортимент, чтобы занять больше места на полках магазинов и реагировать на последние покупательские тенденции. Но с начала пандемии в 2020 году спрос покупателей резко возрос, а глобальные цепочки поставок остановились.

Компании ускорили производственные линии для основных, самых продаваемых товаров и сократили свои нишевые предложения, руководствуясь стратегией, известной как «рационализация SKU». Сейчас производители сокращают ассортимент, потому что объемы продаж упали, так как с 2020 года цены на продукты питания выросли примерно на 26%.

Поскольку компании больше не могут повышать цены, не отталкивая при этом покупателей, они прибегают к сокращению неликвидов, чтобы сохранить свою прибыль, говорит Роб Уилсон, управляющий директор L.E.K. Consulting, работающий с брендами и розничными сетями.

Чем больше вариантов предлагает бренд, тем выше его расходы на цепочку поставок и реализацию товаров. Уменьшая ассортимент, компании могут сократить свои усилия по рекламе, дистрибуции и продажам, сосредоточив инвестиции на меньшем количестве наименований.

Таким образом, компания Levi’s сократила свой ассортимент одежды на 15% в этом году. Dollar General убрал с полок около 10% своей продукции. Производитель игрушек Hasbro сократил ассортимент примерно на половину, на который приходилось всего 2% выручки.

Такие компании, как Starbucks, Under Armour, Five Below и Hain Celestial, тоже прибегли к этой стратегии. Они считают, что уменьшение выбора может упростить жизнь потребителям. «В некоторых местах дополнительный выбор не имеет смысла», — сказал в прошлом году генеральный директор BJ’s Wholesale Club Боб Эдди.

Однако компании могут разочаровать покупателей, которые лояльны к определенной версии продукта, подтолкнув их к переходу на другой бренд. Сокращения также могут вызвать напряженность в отношениях с ретейлерами, которые предпочитают иметь на складе одну версию продукта, а не другую.

Одним из самых ярких примеров того, как компания слишком сильно сократила выбор продукции, произошел в 2009 году, когда Walmart убрала тысячи товаров со своих полок, чтобы уменьшить беспорядок. План не оправдался, когда покупатели не смогли найти нужные им вещи и полностью покинули сеть. Спустя два года компания вернула 8,5 тыс. товаров в свои магазины с флагами «It’s Back».

В России до 2022 года около 25% продаж на розничном рынке мебели приходилось на шведский бренд, с тех пор примерно 70% этого объема было перераспределено в пользу других игроков. Но участники этой отрасли до сих пор не смогли полностью заменить IKEA и сейчас пытаются привлечь покупателей открытием магазинов аналогичного формата и развитием онлайн-каналов продаж.