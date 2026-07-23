Высокое потребление ряда низко- и некалорийных сахарозаменителей оказалось связано с более быстрым снижением памяти и других когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные 12 772 взрослых из Бразилии. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

Joanna Kosinska, Unsplash

В исследование вошли 12 772 бразильских госслужащих старше 35 лет, средний возраст которых составлял 52 года. В начале наблюдения они заполнили анкеты о продуктах и напитках, которые употребляли за предыдущий год. Затем в течение примерно восьми лет участники трижды проходили тесты на память, вербальную беглость, скорость обработки информации и другие когнитивные функции.

Участников разделили на три группы по объему потребления подсластителей. В группе с самым высоким показателем он составлял в среднем 191 мг в день, а с самым низким — 20 мг. Для сравнения, 191 мг аспартама примерно соответствовали его содержанию в одной банке диетической газировки. У первой группы общие показатели памяти и мышления снижались на 62% быстрее, а в средней группе, потреблявшей около 66 мг в день, — на 35% быстрее. По расчетам авторов, разница между крайними группами была сопоставима примерно с полутора дополнительными годами когнитивного старения.

Читайте также Ученые объяснили, что действительно замедляет старение мышц

Наиболее выраженная связь наблюдалась у участников младше 60 лет и людей с диабетом. В первой возрастной группе высокое потребление подсластителей сопровождалось более быстрым снижением вербальной беглости и общих когнитивных показателей, а у людей с диабетом особенно быстро ухудшалась память. Среди участников в возрасте 60 лет и старше статистически значимой зависимости не обнаружили.

Ученые отдельно оценили потребление семи подсластителей, которые добавляли в ароматизированную воду, диетическую газировку, энергетики, йогурты и низкокалорийные десерты. Статистическую связь с более быстрым снижением общих когнитивных показателей, прежде всего памяти и вербальной беглости, обнаружили для аспартама, сахарина, ацесульфама К, эритритола, ксилитола и сорбитола. Для тагатозы такой зависимости не выявили.

Авторы отдельно предостерегли от причинно-следственного вывода. Исследование было наблюдательным и не доказывало, что именно сахарозаменители ускоряли когнитивное снижение. Участники самостоятельно описали свой рацион только в начале наблюдения, поэтому могли неточно вспомнить продукты и их количество, а последующие изменения питания остались за пределами анализа. Работа также не охватила все распространенные подсластители, часть участников выбыла из исследования, а влияние образа жизни и сопутствующих факторов здоровья нельзя было полностью исключить.

Следующими шагами ученые назвали проверку результатов на других группах, контролируемые исследования и работу с данными нейровизуализации. Такие данные помогли бы понять, существовала ли причинно-следственная связь между употреблением сахарозаменителей и снижением когнитивных функций. До этого выводы работы оставались основанием для дальнейшей проверки, а не доказанным медицинским риском.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.