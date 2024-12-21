Американский миллиардер Фрэнк Маккорт начал планировать существенные изменения в бизнес-модели TikTok, чтобы подготовиться к покупке приложения, которое в данный момент принадлежит китайской компании ByteDance, сообщает Reuters.

Фрэнк Маккорт, который ранее являлся владельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс», сообщил, что получил устные обещания финансирования на сумму $20 млрд от группы инвесторов. Его шансы особенно увеличились после того, как федеральный апелляционный суд поддержал закон Конгресса, требующий продажи приложения.

Маккорт видит будущее TikTok в изменении рекламной модели, позволяя пользователям контролировать рекламу и контент. В дальнейшем TikTok сможет получать доходы через электронную коммерцию и лицензирование данных для обучения моделей искусственного интеллекта с согласия пользователей.

«Когда вы разрешаете использовать свои данные и получаете за это вознаграждение, это кардинально меняет подход, предоставляя пользователям больше возможностей», — отметил Маккорт.

Однако план сталкивается с рядом препятствий, включая неоднократные заявления TikTok о том, что компания не может быть отделена от своего владельца, китайской технологической компании ByteDance.

Маккорт заявил, что предложение о покупке TikTok не будет включать алгоритм, отвечающий за формирование контента, который видят пользователи, чтобы упростить процесс для ByteDance. В 2020 году китайское правительство внесло алгоритмы рекомендаций в список объектов, подлежащих контролю при экспорте, означающие, что при продаже или передаче алгоритма TikTok необходимо будет соблюдать административные процедуры лицензирования.

Обращение TikTok к Верховному суду является последней попыткой оспорить закон, подписанный президентом США Джо Байденом. Этот закон требует принудительной продажи компании по вопросам национальной безопасности, угрожая блокировкой приложения, если сделка не будет завершена до 19 января.

Маккорт уверен, что Верховный суд, скорее всего, поддержит этот закон, что заставит ByteDance начать переговоры. Кроме того, он упомянул, что проводились «предварительные обсуждения» с членами будущей администрации избранного президента Дональда Трампа.

Хотя Трамп пытался запретить TikTok в 2020 году, он изменил свое мнение и 16 декабря заявил: «в моем сердце есть место для TikTok».

По словам Маккорта, команда также активно ищет потенциальных кандидатов на пост генерального директора нового TikTok. Один из источников, знакомых с ситуацией, сообщил, что команда связалась с В. Паппасом, бывшим операционным директором TikTok, однако Паппас пока не дал комментариев по этому поводу. Маккорт отказался раскрыть имя другого человека, с которым ведутся переговоры о должности генерального директора.

План для TikTok также включает в себя переход на технологию с открытым исходным кодом, разработанную организацией Project Liberty, основанной Маккортом. Этот протокол позволит пользователям управлять своими данными и легко переносить их в другие интернет-ресурсы.

«Это одновременно масштабный проект по расширению созданной нами технологии и концепция улучшенного Интернета. Мы общаемся с людьми, которые разделяют это видение и обладают необходимыми навыками для реализации обоих направлений», — отметил Маккорт.

Ранее американские создатели контента на TikTok попросили подписываться на их каналы на конкурирующих платформах, после того, как федеральный апелляционный суд постановил, что приложение может быть запрещено, если компания не продаст его до 19 января.