Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлениями о банкротстве структур премиального бренда женской одежды N.O.M.I., работающего на российском рынке с 2010 года. На фоне финансовых претензий часть магазинов компании уже прекратила работу.

Информация о планах банка по ООО «Н.О.М.И» и «Торговый дом «Н.О.М.И»» была опубликована 12 мая на портале «Федресурс». Официальных комментариев от сторон на момент публикации не последовало.

Бренд N.O.M.I. развивает премиальную линейку женской одежды с 2010 года, юридическое лицо зарегистрировано в 2014 году. Бенефициарами компаний указаны Наталья, Игорь и Алексей Гузиковы, а также Мария Серова. Помимо направления модной одежды владельцы развивают производство дизайнерских светильников под брендом «33 идеи». Выручка структур в 2024 году составила 165,4 млн руб., данные за 2025 год не раскрываются.

Проблемы компании выходят за рамки претензий банка. Магазины в московском ТЦ «Авиапарк» и ростовском «Горизонте» прекратили работу. Оператор площадки в Ростове добился взыскания 2,3 млн руб. задолженности по аренде. ТЦ «Авиапарк» подал два иска на 7,3 млн руб. Сайт бренда недоступен, а из офлайн-точек, по данным геосервисов, остался один магазин на Волоколамском шоссе.

Участники рынка отмечают накопление долгов не только перед арендодателями, но и перед сотрудниками. В премиальном сегменте конкуренция усиливается, а покупатели становятся более чувствительными к цене и качеству, что усложняет продвижение новых брендов без сильной стратегии.

Ситуацию усиливает спад на рынке одежды. По данным Fashion Consulting Group, в 2025 году продажи в натуральном выражении снизились на 8–10% год к году, при росте выручки в рублях на 6% до 3,94 трлн руб. В 2026 году негативная динамика сохраняется: в апреле расходы на одежду и обувь снизились на 10,6% год к году.

На этом фоне ретейлеры сокращают сети и пересматривают бизнес-модели. Gloria Jeans планирует закрытие 150 магазинов, O’stin уже закрыл 62 точки и сократил персонал, а ряд брендов полностью ушли с рынка.

По оценкам экспертов, в 2026 году давление на сектор сохранится: компании с высокой долговой нагрузкой продолжат покидать рынок, тогда как устойчивость сохранят игроки с контролем издержек и выстроенной экономикой.

