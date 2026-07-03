Президент Аргентины Хавьер Милей предложил закрепить в законе новый тип компаний, которыми смогут управлять искусственный интеллект и автономные роботы. Если проект одобрит парламент, страна может первой в мире создать отдельный правовой режим для такого бизнеса. Инициатива уже вызвала споры между сторонниками технологического эксперимента и критиками, опасающимися размывания ответственности.

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В колонке для Financial Times Милей назвал такие структуры «нечеловеческими корпорациями». Управлять ими смогут ИИ-агенты или роботы, самостоятельно принимающие решения в ситуациях, которые нельзя заранее полностью спрогнозировать. Человеческие акционеры смогут участвовать в компании, но законопроект не делает их присутствие обязательным.

Публичное описание инициативы создало впечатление, что такие компании смогут работать вообще без участия людей. Одним из главных критиков стал историк Юваль Ной Харари. Он предупредил, что компания без ответственного человека сможет пользоваться преимуществами юридического лица, хотя традиционные способы привлечения руководителей к ответственности в ее случае работать не будут.

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Однако сам законопроект оказался осторожнее публичной формулировки Милея. Даже автоматизированной компании потребуется администратор-человек, который будет контролировать ее работу. Руководство сможет использовать ИИ при принятии решений, но это не освободит его от обязанности проверять результат. При этом ответственность за ущерб, причиненный алгоритмами, документ возлагает прежде всего на саму компанию.

Директор Центра корпоративного управления Вайнберга при Делавэрском университете Лоуренс Каннингем назвал инициативу смелой. Однако, по его мнению, полностью исключать человека из управления на первом этапе было бы слишком рискованно.

По словам Каннингема, речь пока идет не о компаниях без единого человека, а о бизнесе, которому может почти не понадобиться традиционный отдел кадров. Он назвал реформу только началом более масштабных изменений в устройстве компаний.

Соавтор законопроекта и профессор права Диего Дюпра отметил, что отдельные элементы автоматизированного бизнеса уже существуют. В качестве примера он привел магазины без кассиров, где часть операций выполняют ИИ-системы.

Законопроект прямо предусматривает, что за ущерб, причиненный алгоритмическими или ИИ-системами, будет отвечать сама компания.

Аргентина хочет привлечь компании и инвестиции в ИИ

Правительство включило реформу в более широкую программу обновления корпоративного законодательства, сокращения бюрократии и привлечения капитала. В администрации президента рассчитывают, что понятные правила и льготные условия сделают Аргентину привлекательной юрисдикцией для регистрации автоматизированных компаний.

Первые запросы со стороны бизнеса уже появились. Корпоративный юрист Мария Жизель Кано сообщила, что получила более десяти обращений от предпринимателей из Аргентины и других стран. По ее мнению, само появление понятного правового режима может снизить неопределенность для инвесторов.

Законопроект также позволит регистрировать децентрализованные автономные организации, которые работают через блокчейн и управляются по заранее заданным цифровым правилам. Чтобы получить предусмотренный реформой юридический статус, владельцам токенов придется раскрывать свою личность. Для части криптоиндустрии, где важна возможность сохранять анонимность, это требование может стать одним из главных препятствий.

Инициатива перекликается с давним прогнозом главы OpenAI Сэма Альтмана. Он предполагал, что инструменты искусственного интеллекта однажды позволят одному человеку создать компанию стоимостью $1 млрд.

При нынешнем уровне развития технологий полностью передавать управление бизнесом ИИ по-прежнему рискованно. Самого либерального законодательства также недостаточно, чтобы превратить Аргентину в крупный центр искусственного интеллекта. Опрошенные Reuters инвесторы и эксперты назвали среди ключевых условий квалифицированные кадры, вычислительную инфраструктуру, современные чипы и доступную электроэнергию.

Милей неоднократно продвигал Аргентину как будущую площадку для ИИ-инфраструктуры. В числе преимуществ он называл холодный климат Патагонии и доступ к энергии, необходимой крупным центрам обработки данных. В октябре 2025 года OpenAI и Sur Energy подписали письмо о намерениях изучить возможность строительства в стране дата-центра мощностью до 500 МВт. Потенциальный объем проекта оценивался в сумму до $25 млрд, однако окончательное инвестиционное решение стороны не объявляли.

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