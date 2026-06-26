Мишель Йенг зарабатывала около $250 тыс. в год в сфере разработки программного обеспечения, но постепенно поняла, что больше не чувствует связи со своей работой. Вместо карьерного роста в технологической компании она решила открыть собственное кафе, посвященное матча, и потратила месяцы на подготовку к этому шагу.
«Я хотела перейти к чему-то, что делало бы чей-то день лучше или каким-то образом делало бы кого-то счастливее», — рассказала Йенг CNBC Make It.
В 2024 году она начала всерьез рассматривать идею открытия заведения на Манхэттене. Поводом стала личная наблюдательность: Йенг считала, что в Нью-Йорке не хватает мест, где подают действительно качественную матча.
Однако уходить из высокооплачиваемой сферы без четкого плана предпринимательница не хотела. Она решила сначала разобраться в индустрии и подготовиться финансово.
Чтобы понять, как устроен рынок напитков, Йенг несколько месяцев работала в Starbucks с раннего утра — примерно с 5 до 10 часов, а затем возвращалась к своей основной работе инженера-программиста.
У Йенг не было опыта в ресторанном бизнесе, поэтому она решила изучить процессы изнутри: от обслуживания клиентов до организации работы кафе.
Параллельно она отправилась в Японию, чтобы глубже изучить производство матча — напитка из измельченного порошка зеленого чая. Она наблюдала за процессами выращивания, сбора урожая и приготовления напитка, записывала методы взбивания и экспериментировала с пропорциями воды и порошка, чтобы добиться стабильного вкуса.
Вернувшись в Нью-Йорк, Йенг проводила дегустации с друзьями и анализировала, сможет ли будущий бизнес быть финансово устойчивым.
Она также несколько месяцев искала подходящее помещение и встречалась с арендодателями. Многие неохотно сдавали площади начинающему предпринимателю, но в итоге Йенг нашла небольшое помещение в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена.
К марту 2025 года она накопила более $200 тысяч и решила оставить карьеру в программировании.
Открытие собственного заведения оказалось сложнее, чем Йенг ожидала. Подрядчики задерживали работу, возникали неожиданные проблемы, а накануне предварительного открытия кафе затопило.
«За занавесками просто все заливало водой, и нам пришлось только и делать, что вытирать пол», — рассказала предпринимательница.
По ее словам, без помощи друзей запуск мог бы не состояться: они помогали собирать мебель, оформлять помещение и готовить кафе к открытию.
Когда Matcha House начал работу в июле 2025 года, Йенг первое время практически полностью отвечала за все сама. Она работала по 12 часов в день и лично готовила каждый напиток.
Со временем предпринимательница смогла делегировать часть задач. Сейчас в кафе работает около 10 сотрудников на неполной занятости, а сама Йенг уже не обязана ежедневно стоять за стойкой.
Она считает опыт работы в Starbucks ускоренным курсом, который помог ей понять ресторанную индустрию перед запуском собственного проекта.
По прогнозам, Matcha House должен стать прибыльным уже в первый год работы. Йенг постепенно возвращает вложенные средства и планирует выплатить себе около $33 тыс. в 2026 году, направляя большую часть прибыли обратно в развитие бизнеса.
«В моей жизни важнее не то, сколько денег я зарабатываю сейчас, а то, что я делаю каждый день, — говорит Йенг. — Прошел год с момента запуска бизнеса, и я просто благодарна, что мы смогли пережить этот год и сможем пережить еще один».
Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.