Британский стартап Fractile, разрабатывающий чипы для задач искусственного интеллекта и уже заключивший сделку с Anthropic PBC, ведет переговоры о раунде финансирования с оценкой в $6,5 млрд — более чем в шесть раз выше уровня, зафиксированного в мае.

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Компания привлекает средства при доинвестиционной оценке в $6,5 млрд и рассчитывает получить около $600 млн в рамках раунда, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ходом переговоров. В эту сумму включены средства, вложенные ранее по более низкой оценке.

В раунде также участвуют Lightspeed Venture Partners и Redpoint Ventures; по данным одного из источников, в их число также входят Thrive Capital и Founders Fund. В Thrive Capital и Founders Fund от комментариев отказались, Lightspeed и Redpoint на запрос не ответили.

Три месяца назад Fractile уже получила $220 млн от инвесторов во главе с венчурными фондами Accel, Founders Fund и Factorial Funds — тогда оценка компании составила около $1 млрд. На тот момент в компании заявляли, что деньги пойдут на вывод на рынок первых чипов.

Стартап заключил первоначальное соглашение о поставке Anthropic чипов на сумму около $250 млн с намерением расширить контракт в будущем. По данным источников, поставки начнутся не раньше 2027 года. Условия раунда пока не закрыты и могут измениться. Во Fractile и Anthropic от комментариев отказались.

Fractile основана в 2022 году Уолтером Гудвином, робототехником из Оксфордского университета. Компания разрабатывает системы, ускоряющие процесс генерации ответов и решения сложных задач моделями ИИ — так называемый инференс.

Помимо чат-ботов в Fractile заявляют о потенциале технологии для ИИ-систем, нацеленных на поиск новых лекарств и материалов.

Fractile — один из нескольких новых игроков на рынке специализированных чипов для инференса ИИ, где доминирует Nvidia. Среди других претендентов — Cerebras Systems и Etched, недавно привлекшая $300 млн при оценке в $10,3 млрд.

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