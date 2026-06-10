Российские производители косметики, парфюмерии и бытовой химии попросили снизить страховые взносы за сотрудников с 30% до 7,6%. Отрасль рассчитывает, что такая льгота поможет компенсировать рост расходов на сырье, логистику и импортозамещение, но Минфин уже выступил против инициативы из-за рисков для бюджета.

С инициативой в правительство обратилась Российская парфюмерно-косметическая ассоциация. В письме организация указала, что основу отрасли составляют малые и средние компании, для которых рост производственных затрат становится все более серьезной проблемой.

Промышленный блок правительства предложение поддержал. В Минпромторге считают, что льгота могла бы укрепить позиции российских производителей и ускорить импортозамещение. Минфин, напротив, счел инициативу несвоевременной.

В Минфине указали, что снижение ставки приведет к выпадающим доходам страховой системы, а в действующем бюджете средства на их компенсацию не предусмотрены. Кроме того, авторы инициативы не представили подробных расчетов, которые подтвердили бы экономический эффект от льготы.

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Эксперты считают, что власти также учитывают риск цепной реакции. Если особые условия получит один сектор, аналогичных решений могут потребовать и другие отрасли.

Представители рынка говорят, что ситуация в отрасли уже ухудшается. Несмотря на рост выпуска в прошлом году, к концу 2025-го загрузка производственных мощностей снизилась до 55−57%. По данным отраслевых объединений, объем рынка достиг 800 млрд руб., но спрос растет заметно медленнее, чем издержки производителей.

В ассоциации предупреждают, что многие компании уже откладывают инвестиционные проекты и сокращают расходы на разработку новых продуктов. Без дополнительных стимулов выпуск в 2026 году может снизиться на 12−15%.

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Экономисты допускают, что дальнейшее ухудшение ситуации приведет к росту цен. Косметика среднего и премиального сегментов может подорожать на 10−15%, а в массовой категории рост может составить 25−30%.

По оценкам участников рынка, более широкий сектор косметики, парфюмерии и бытовой химии уже может составлять 1−1,2 трлн руб. Среди главных проблем производители называют удорожание сырья, рост логистических расходов и задержки поставок отдельных компонентов, которые усилились из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

Дополнительное давление создают зарубежные продавцы на маркетплейсах. По данным участников рынка, трансграничные продажи косметики за прошлый год выросли в пять раз, а в январе-марте 2026 года объем заказов товаров из-за рубежа увеличился еще на 122%. В уходовой косметике российские бренды уже занимают сильные позиции, но декоративная косметика по-прежнему остается под давлением иностранных производителей. Прежде всего речь идет о китайских компаниях, которые конкурируют низкими ценами и широким ассортиментом.

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