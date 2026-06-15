Российские производители мороженого вошли в летний сезон с сокращенными объемами выпуска. По данным Союза мороженщиков России, в первом квартале производство оказалось на 12–15% ниже уровня прошлого года. Аналитики Milknews оценили снижение в 12,3%, до 108,4 тыс. тонн. За январь-апрель предприятия выпустили 165,6 тыс. тонн продукции, что на 9% меньше прошлогоднего результата.

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Отрасль продолжает перестраивать планы после спада, который начался еще в прошлом году. По данным Росстата, по итогам 2025 года производство мороженого сократилось на 7,5% и составило 517 тыс. тонн. Для рынка это стало разворотом после рекордного 2024 года.

Компании также пересмотрели подготовку к пиковому сезону. Если раньше производители активно накапливали продукцию на складах к маю, то в этом году многие решили не раздувать запасы. На это повлияли высокие ставки по кредитам и подорожание оборотного финансирования. Часть предприятий сосредоточилась на самых востребованных видах мороженого и отказалась от менее популярных позиций.

На статистику повлиял и уход одного из крупных участников рынка. В конце мая акционеры алтайской компании «Русский холод» запустили процедуру ликвидации бизнеса. В рейтинге Союзмолока за 2025 год производитель занимал десятое место в стране с выпуском около 15 тыс. тонн продукции.

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Участники рынка объясняют слабое начало года сразу несколькими факторами. Потребительская активность оказалась ниже ожиданий, а холодная погода сдвинула старт сезона продаж. По оценкам игроков отрасли, дальнейшая ситуация будет зависеть от температуры воздуха летом и туристического потока в южных регионах России.

При общем спаде отдельные компании показывают обратную динамику. Так, группа «Ренна» сообщила об увеличении производства на 8% за первые четыре месяца года. В компании считают, что спрос постепенно возвращается. При этом многие производители предпочитают сначала распродать складские остатки, поскольку хранение замороженной продукции остается дорогим.

После резкого удорожания сырья в прошлом году ситуация с себестоимостью начала стабилизироваться. В отрасли ожидают, что отпускные цены останутся примерно на уровне 2025 года. Некоторые производители уже снизили стоимость отдельных товаров на 5−20%. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, минимальная цена вафельного стаканчика весом 70 граммов в крупных сетях составляет 14 руб., а порционное мороженое весом 100 граммов продается от 44 руб.

Экспорт пока остается одним из немногих направлений с ростом. По данным «Агроэкспорта», за январь-апрель российские компании поставили за рубеж 3,6 тыс. тонн мороженого почти на $19 млн. В физическом выражении экспорт вырос на 12,5%, а в денежном — почти на треть. Основные объемы пришлись на Узбекистан, Казахстан, Белоруссию, Монголию и Абхазию.

Производители рассчитывают расширять присутствие в странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Но рост поставок сдерживают укрепление рубля, усиление местных производителей на зарубежных рынках и длительные процедуры допуска новых экспортеров. По данным Россельхознадзора, в системе «ВетИС» зарегистрированы 72 российских производителя мороженого, а проверка предприятия для выхода на отдельные рынки занимает до 20 рабочих дней.

Даже при спаде производства крупные компании не отказываются от инвестиционных планов. «Белая долина» связывает развитие экспорта с запуском нового предприятия в Саратовской области мощностью 20 тыс. тонн в год. «Ренна» заявляет о резервах для роста поставок внутри страны и за рубежом. «Арнест ЮниРусь» уже экспортирует мороженое в государства СНГ и готовит выход на новые зарубежные рынки.

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