Каждый шестой заемщик из сегмента малого и среднего бизнеса допустил просрочку по банковскому кредиту. По оценке рейтингового агентства НКР, на 1 мая просроченные платежи имели около 100 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей из почти 600 тыс. заемщиков МСП. Аналитики ожидают, что до конца года объем и доля просроченной задолженности продолжат расти.

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Объем просроченной задолженности МСП на начало мая достиг 623,8 млрд руб., а к началу июня вырос до 638,1 млрд руб. Доля просрочки в совокупном кредитном портфеле сектора составляет 4,1%. По прогнозу НКР, до конца года показатель может увеличиться до 5% из-за замедления кредитования и ухудшения финансового положения заемщиков.

Самая высокая доля дефолтов зафиксирована в микробизнесе. За последние 12 месяцев доля заемщиков этой категории, допустивших дефолт, выросла с 8,1 до 9,9%. Среди малых предприятий показатель увеличился с 3,7 до 5,9%. Рост аналитики фиксируют и в сегменте среднего бизнеса.

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Заемщики одновременно стали реже обращаться за реструктуризацией долгов, а банки по-прежнему одобряют менее половины заявок. В первом квартале число обращений малого бизнеса за пересмотром условий кредитов сократилось на 16% год к году, до 65,7 тыс. Аналитики объясняют это не улучшением платежной дисциплины, а высокой долей отказов. С января 2024 года по март 2026-го предприниматели подали около 520 тыс. заявлений на реструктуризацию, из которых банки согласовали примерно 40%.

Одной из главных причин ухудшения кредитного портфеля эксперты называют рост нагрузки по займам с плавающей процентной ставкой. За два года доля таких кредитов в портфеле МСП увеличилась почти вдвое и к апрелю 2026 года достигла 51,1%. Длительный период высоких ставок заметно увеличил расходы бизнеса на обслуживание долга.

Положение малого бизнеса также осложняют более жесткая кредитная политика банков, рост налоговой нагрузки и увеличение кассовых разрывов. По данным Росстата, к концу апреля просроченная дебиторская задолженность российских компаний достигла 8,76 трлн руб. — почти на 20% больше, чем годом ранее. Этот показатель охватывает весь корпоративный сектор, но указывает на общее ухудшение расчетов между контрагентами. По оценке аналитиков, задержки платежей вынуждают компании привлекать новые кредиты для выполнения уже существующих обязательств.

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В НКР также отмечают изменение структуры сектора МСП. Общее число его участников продолжает расти преимущественно за счет индивидуальных предпринимателей, тогда как юридических лиц становится меньше. По мнению аналитиков, такая динамика лишь отчасти связана с расширением предпринимательской активности и одновременно отражает переход бизнеса на менее затратные организационные формы.

Эксперты ожидают, что рост просроченной задолженности продолжится. Новые риски связаны с ранее реструктурированными кредитами, сохраняющимися высокими ставками и логистическими проблемами из-за ситуации на топливном рынке. По оценкам участников рынка, к концу года объем просрочки МСП может увеличиться до 700–750 млрд руб. Наиболее сложный период может прийтись на первый квартал 2027 года, когда финансовые резервы части компаний заметно сократятся.

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