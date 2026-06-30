Ученые десятилетиями изучали связь питания и старения, а новые данные заставили их внимательнее присмотреться к отдельным видам жиров. В центре исследований оказалась жирная кислота C15:0, которую связывают с поддержанием клеточного здоровья и некоторыми признаками более благополучного старения. Пока эти результаты не позволяют говорить о новом рецепте долголетия, но ставят под сомнение представление о насыщенных жирах как об однородной группе.

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На протяжении десятилетий рекомендации по питанию призывали ограничивать насыщенные жиры из-за их связи с повышенным уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В результате сливочное масло часто заменяли маргарином, цельное молоко — обезжиренным, а продукты с пониженным содержанием жира воспринимались как более полезный выбор.

Современные методы анализа позволили ученым перейти от общих категорий к изучению отдельных молекул и механизмов их действия. Исследователи начали выяснять, действительно ли все насыщенные жирные кислоты одинаково влияют на клетки, обмен веществ и риск развития заболеваний.

Насыщенные жиры оказались неодинаковыми

Особое внимание ученых привлекла C15:0, или пентадекановая кислота, — насыщенная жирная кислота с нечетным числом атомов углерода. Ветеринарный эпидемиолог и специалист по общественному здравоохранению Стеф Венн-Уотсон заинтересовалась этой молекулой во время исследования возрастных изменений у дельфинов, участвовавших в программе ВМС.

«Мы точно знаем, что не все насыщенные жиры одинаковы», — отметила Венн-Уотсон. По ее словам, жирные кислоты с нечетным числом атомов углерода, включая C15:0, чаще связывают с благоприятными показателями здоровья. Некоторые другие насыщенные кислоты, в том числе C16:0, напротив, продолжают ассоциироваться с неблагоприятными изменениями в организме.

По мнению исследователей, прежние рекомендации могли быть слишком обобщенными: насыщенные жирные кислоты объединяли в одну категорию, хотя отдельные молекулы различаются по структуре и могут по-разному воздействовать на организм.

«Продукты питания содержат множество химических соединений. Благодаря развитию молекулярной биологии мы можем разделять их и изучать по отдельности», — объяснил специалист по количественной медицине и долголетию Николас Шорк.

Исследователи предполагают, что C15:0 может участвовать в поддержании клеточных структур. Мембрана, окружающая каждую клетку, отделяет ее содержимое от внешней среды и регулирует обмен веществ. По словам Венн-Уотсон, C15:0 способна встраиваться в мембрану и потенциально повышать ее устойчивость к окислительному повреждению.

Окислительный стресс считается одним из процессов, сопровождающих повреждение и старение клеток. Поэтому ученые проверяют, способна ли C15:0 влиять не только на устойчивость клеточных мембран, но и на работу митохондрий, воспалительные реакции и обмен веществ внутри клетки.

Из-за предполагаемого воздействия сразу на несколько клеточных процессов исследователи рассматривают C15:0 как кандидата на роль геропротектора — вещества, которое может замедлять отдельные возрастные изменения и поддерживать функции организма при старении.

«Если вы хотите улучшить общее состояние здоровья организма, нужно смотреть шире и учитывать влияние вмешательства на разные системы», — говорит Шорк.

Ученые пересмотрели прежний взгляд на жиры

Ученые подчеркивают, что имеющиеся данные пока не доказывают пользу C15:0 для человека и тем более ее способность замедлять старение. Выводы основаны на сочетании лабораторных экспериментов, наблюдений за состоянием разных групп населения и исследований возможных механизмов действия молекулы.

Специалисты напоминают, что рекомендации ограничивать насыщенные жиры, сформировавшиеся в 1970-х годах, опирались на лучшие доступные тогда данные. С появлением новых методов анализа ученые получили возможность уточнять эти выводы, а не просто делить все жиры на полезные и вредные.

Эти исследования не означают, что насыщенные жиры теперь следует считать полезными или употреблять без ограничений. Их главный вывод осторожнее: разные жирные кислоты необходимо оценивать отдельно, с учетом их строения, источника и воздействия на обмен веществ.

В будущем рекомендации по питанию могут стать более точными и учитывать не только широкие категории вроде жиров и углеводов, но и воздействие конкретных молекул на клетки, обмен веществ и возрастные изменения. Однако до появления убедительных клинических данных результаты исследований C15:0 не дают оснований самостоятельно менять рацион или принимать содержащие ее добавки.

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