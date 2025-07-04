Альянс независимых издателей подал жалобу в Европейскую комиссию против компании Google, входящей в холдинг Alphabet, из-за функции AI Overviews. Об этом сообщает Reuters.

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Эта функция, запущенная в более чем 100 странах, предоставляет ИИ-генерируемые сводки над традиционными ссылками в поисковой выдаче. С мая 2024 года в них начали интегрировать рекламу. Издатели утверждают, что Google злоупотребляет доминированием в поиске, нанося ущерб их трафику, аудитории и доходам.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, Google использует контент издателей для создания AI Overviews, размещая их выше оригинальных ссылок, что снижает видимость их материалов. Издатели не могут отказаться от использования их контента для обучения ИИ или создания сводок без потери позиций в поиске.

Жалоба также направлена в Управление по конкуренции и рынкам Великобритании с просьбой о временных мерах для предотвращения ущерба.

Google, в свою очередь, сообщила, что направляет миллиарды кликов на сайты ежедневно, а изменения трафика связаны с сезонностью, интересами пользователей и обновлениями алгоритмов. Аналогичные претензии ранее выдвинула американская edtech-компания, указав на снижение числа посетителей и подписчиков из-за AI Overviews.

Ранее суд присяжных в Калифорнии вынес вердикт по коллективному иску против Google (входит в холдинг Alphabet), обязав компанию выплатить $314 млн.