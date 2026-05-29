Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась 28 мая в ходе огневого испытания на мысе Канаверал. Взрыв можно было наблюдать в прямом эфире сразу нескольких независимых трансляций. Blue Origin подтвердила произошедшее, обозначив случившееся как «аномалию». Пострадавших нет.

Испытание проводилось в рамках подготовки к четвертому запуску New Glenn, который должен был состояться в ближайшие недели и вывести на орбиту интернет-спутники проекта Amazon Leo. Поскольку ракета была полностью заправлена топливом, взрыв оказался одним из наиболее масштабных в истории американской космической отрасли и самой серьезной аварией за все время существования Blue Origin.

Джефф Безос написал в X, что команда в безопасности.

«Слишком рано говорить о причинах, но мы уже работаем над их поиском. Очень тяжелый день, но мы восстановим все необходимое и вернемся к полетам», — написал он.

Илон Маск, чья SpaceX является прямым конкурентом Blue Origin, отреагировал в X:

«Очень жаль. Ракеты — это сложно. Надеюсь, вы быстро восстановитесь».

Авария произошла спустя несколько недель после третьего пуска New Glenn в апреле 2026 года, который также завершился частичной неудачей: из-за отказа верхней ступени был потерян спутник AST SpaceMobile. Федеральное авиационное управление США дало разрешение на следующий пуск лишь на прошлой неделе — после завершения расследования.

Четвертый запуск должен был стать первым из 24, которые Amazon заказала у Blue Origin для развертывания сети Leo — конкурента Starlink. Amazon подтвердила, что спутников на борту во время испытания не было.

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что агентство поддержит расследование инцидента и проинформирует о возможных последствиях для программ Artemis и Moon Base. Blue Origin входит в число ключевых подрядчиков лунной программы: агентство рассчитывает на ракету при проведении миссий Artemis.

Помимо этого, у компании есть контракты с Пентагоном на запуски в интересах национальной безопасности. Федеральное авиационное управление сообщило, что взрыв не затронул воздушное движение.

Для Blue Origin авария означает вынужденную остановку программы New Glenn на неопределенный срок. В 2026 году компания планировала провести до 12 запусков ракеты — после почти десяти лет разработки, нацеленной на конкуренцию с SpaceX.

История New Glenn началась в январе 2025-го: первый пуск завершился выходом на орбиту, но с потерей ускорителя при посадке. Второй полет в ноябре 2025-го прошел успешнее — Blue Origin вывела аппараты NASA на траекторию к Марсу и впервые посадила первую ступень.

В третьей миссии компания повторно использовала тот же ускоритель, снова успешно его посадив, однако потеряла спутник из-за проблем с верхней ступенью. Теперь программа столкнулась с наиболее серьезным препятствием за всю свою историю.

