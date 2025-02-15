Сэм Альтман — миллиардер, инвестор и руководитель. Наибольшую известность в мире он приобрел в роли главного исполнительного директора компании OpenAI. Она занимается развитием и изучением искусственного интеллекта. Два самых популярных проекта этого технологического гиганта — нейросеть DALL-E и чат-бот ChatGPT. Альтмана называют, возможно, самым эффективным инвестором в Кремниевой долине. «Инк.» разобрался, как он проводит свой обычный будний день.

Утро

Утро инвестора начинается с кофе. Об этом Сэм Альтман рассказал в своем блоге еще в 2018-м году. Миллиардер не указал, когда просыпается, однако отметил, что после чашки эспрессо он не всегда успевает позавтракать. Из-за этого период голодания у него может достигать пятнадцати часов! При этом Альтман предпочитает выпить вторую чашку кофе после обеда.

Во время просмотра соцсетей и электронной почты по утрам Сэм использует светодиодную лампу полного спектра, но не больше пятнадцати минут. Такие лампы применяют для растений, так как их свет имитирует солнечный.

Так как утро, по мнению Сэма Альтмана, самое лучшее время для творчества, он никогда не назначает встречи в первой половине дня. Даже если миллиардер на работе, то предпочтение отдает текущим задачам.

Образ жизни

Встречи и работа

Сэм Альтман очень не любит стандартные для многих компаний часовые совещания и встречи. Самыми продуктивными он считает встречи на 15-20 минут или на 2 часа. А «промежуточный» вариант на час предприниматель называет «потерей времени».

Также в ежедневном расписании инвестора есть место и случайным встречам, знакомствам с новыми людьми и идеями. Но сам Альтман признавался, что 90% таких встреч — пустая трата времени. Однако оставшиеся десять компенсируют все неудачные.

Что касается работы в офисе, то Сэм Альтман предпочитает создавать себе комфортную атмосферу: ему нужна тишина, естественный свет и минимум раздражающих факторов, которые могли бы отвлечь. Вместо работы за столом, на котором стоят мониторы, чаще всего он садится на диван с ноутбуком в руках.

В работе Сэму Альтману помогает и искусственный интеллект. По его словам, он использует чат-бот ChatGPT для того, чтобы разобраться с задачами. Как сложными, так и легкими. К последним бизнесмен отнес помощь в обработке электронной почты, или, к примеру, чтобы резюмировать документ.

Списки

Интересной особенностью жизни миллиардера являются бумажные списки дел и задач. Списки Сэм составляет на день, месяц и даже год. По словам Альтмана, с ними проще не терять концентрацию. Бумажный формат позволяет использовать их даже во время совещаний и не показаться невежливым. Приоритетные задачи он отмечает звездочкой.

Здоровье, еда и тренировки

Сэм Альтман с детства вегетарианец. Поэтому вместо растительной пищи он каждый день принимает различные витамины в виде пищевых добавок. Кстати, комплекс витаминов инвестор меняет в зависимости от анализов. Сдавать кровь миллиардер старается раз в полтора года, чтобы отслеживать свое самочувствие и, если потребуется, менять список нужных добавок.

Отказ от пищи и прием витаминов может быть небезопасен. Советуем консультироваться о диетах и различных добавках с врачом. «Инк.» писал о потенциальном вреде при приеме витаминов: Предприниматель умер от чрезмерного применения витаминов; БАД могут нанести вред вашему здоровью

В обязательном порядке Альтман пьет и протеиновые коктейли, но признается, что просто ненавидит их, и не стал бы пить, если бы не был вегетарианцем.

Миллиардер предпочитает избегать различных стимуляторов, но иногда ему приходится увеличивать суточную норму кофеина, которую Альтман себе установил на уровне порядка двухсот мг. Причиной может стать сильная усталость и незаконченные важные дела. Также в еде Сэм минимизирует в еде сахар и продукты, которые ухудшают пищеварение или вызывают воспаление.

Спорт — неотъемлемая часть жизни бизнесмена. Три раза в неделю он занимается в тренажерном зале и работает со штангой и гантелями. На это бизнесмен тратит по одному часу. Иногда инвестор включает в свою программу и интервальные тренировки высокой интенсивности. Сэм Альтман уверен, что физические упражнения помогают ему повысить продуктивность работы и благодаря им он чувствует себя лучше.

Сон

Сон миллиардер считает главным и самым важным фактором для улучшения своей продуктивности. Для этого Сэм Альтман предпочитает создать определенные условия: в комнате должно быть очень темно, прохладно и тихо. Еще одной важной составляющей будет хороший матрас. В путешествия инвестор обязательно берет с собой маску для глаз и беруши.

Чтобы улучшить качество сна, Сэм Альтман старается не пить алкоголь и не принимать пищу на ночь. Но если есть какие-то проблемы со сном, то бизнесмен принимает небольшую дозу снотворного.

Формула производительности

Отказаться от того, чтобы проводить время с семьей и друзьями ради работы — худшее, что может случиться, считает Сэм Альтман. По словам миллиардера, если постоянно выбирать дела вместо отдыха с близкими, человек лишится счастья. А значит, его производительность будет снижаться. Помимо этого, не стоит забывать и про любимые дела, которые помогают освободить голову от рабочих задач.

Секреты успеха

Помимо ежедневной рутины, Сэм Альтман у себя в блоге перечислил идеи, которые, по его мнению, должны помочь добиться успеха. И вот некоторые из них: