Российские технологические компании предложили упростить использование обезличенных персональных данных при разработке ИИ. Объединяющая их Ассоциация больших данных (АБД) направила в Минцифры предложения по изменению законодательства, которые должны снять часть действующих ограничений и ускорить создание и обучение отечественных моделей.

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В АБД указывают, что действующие нормы не разграничивают традиционное обезличивание и современные технологии повышения приватности (Privacy Enhancing Technologies, PETs). Такие решения могут свести риск повторной идентификации человека к минимуму, но работа с обработанными с их помощью массивами все равно подпадает под требования к персональным данным. По мнению ассоциации, это затрудняет их использование при разработке ИИ.

АБД предлагает разрешить российским компаниям использовать обработанные с помощью PETs данные без отдельного согласия граждан, если риск повторной идентификации отсутствует или сведен к минимуму. Такая возможность должна действовать только при разработке, обучении и эксплуатации ИИ-систем на территории России. Ассоциация также выступает за создание института доверенного посредника, который будет хранить обезличенные массивы и открывать к ним доступ разработчикам. Сами данные предлагается разделить на бесплатные, необходимые для выполнения требований законодательства, и коммерческие.

Участники рынка называют нехватку качественных данных одним из главных ограничений для развития российского ИИ. По словам партнера Zarya Ventures Александра Пономарева, рынок данных в стране пока развит слабо, а большинство ценных датасетов остается внутри крупнейших экосистем. Директор по развитию бизнеса Just AI Светлана Захарова говорит, что собственных источников компаниям уже не хватает и отрасли приходится искать новые способы пополнять обучающие выборки. В MWS AI добавляют, что более широкий доступ к качественным отраслевым данным ускорит создание прикладных ИИ-решений для бизнеса.

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При этом разработчикам зачастую нужны не сведения о конкретных людях, а крупные обезличенные массивы, на которых можно выявлять статистические закономерности. Генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров отмечает, что часть таких задач уже решается с помощью синтетических данных. По его словам, они воспроизводят структуру реальных выборок, но не содержат информации о конкретных людях.

Обсуждение доступа к данным идет параллельно с более широкой дискуссией о правилах развития ИИ в России. Накануне стало известно, что правительство вместе с профильными ведомствами, разработчиками и правообладателями готовит изменения в правилах использования объектов интеллектуальной собственности при обучении нейросетей. Рабочие группы Совета при президенте по кодификации гражданского законодательства и правительственной подкомиссии по развитию ИИ должны до конца сентября представить предложения, призванные устранить противоречия между законом о развитии искусственного интеллекта и Гражданским кодексом.

Сейчас обсуждают механизмы, которые позволят разработчикам легально использовать охраняемые авторским правом материалы для обучения моделей, а правообладателям — получать вознаграждение через прозрачную систему лицензирования. В числе возможных вариантов — коллективное лицензирование, специальные цифровые платформы для передачи контента и компенсационные выплаты по аналогии с действующей системой вознаграждений за копирование произведений. Кроме того, разработчиков предлагают обязать раскрывать происхождение обучающих датасетов, чтобы сократить число споров об авторских правах.

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