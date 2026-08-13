Россия может столкнуться с последствиями распространения ИИ для налоговых доходов и региональных бюджетов, даже если массового роста безработицы не произойдет. Эксперты ЦМИ Сбербанка считают, что главным риском для страны станет перенос части доходов от труда к владельцам капитала, что способно сократить поступления НДФЛ и усилить дисбаланс между федеральным и региональными бюджетами.

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К таким выводам российские эксперты пришли, анализируя исследование ученых Гарварда и Института Брукингса «Как развитие искусственного интеллекта влияет на налогово-бюджетную политику», опубликованное Национальным бюро экономических исследований (NBER). Авторы работы на примере США рассмотрели несколько вариантов развития ИИ и оценили, как автоматизация может изменить налоговую базу, занятость и государственные расходы.

Для России этот вопрос становится актуальнее по мере расширения применения ИИ в экономике. Согласно исследованию ЦМИ Сбербанка, высокому влиянию автоматизации уже подвержены 48% российской экономики. Аналитики оценили 18 тыс. рабочих задач в 923 специальностях. Наиболее заметный эффект ожидается в ИТ, финансовом секторе, научных исследованиях, госуправлении и торговле.

При этом российская ситуация отличается от американской. Российский рынок труда испытывает дефицит кадров, поэтому внедрение ИИ в значительной части случаев может не вытеснять работников, а закрывать нехватку специалистов. Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований РАНХиГС Владимир Еремкин считает, что именно это снижает вероятность масштабного скачка безработицы в стране.

Однако отсутствие массовых увольнений не означает отсутствия бюджетных рисков. Если компании начнут активнее заменять труд технологиями, экономический эффект может распределяться преимущественно в пользу собственников бизнеса и инвесторов. Тогда налоговая база будет постепенно смещаться от заработных плат к доходам от капитала.

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Для российской бюджетной системы это особенно чувствительно из-за роли НДФЛ. Налог остается одним из ключевых источников собственных доходов регионов. Поэтому сокращение фонда оплаты труда при одновременном росте прибыли компаний может привести к перераспределению налоговых поступлений в пользу федерального центра и усилить нагрузку на бюджеты субъектов, предупреждают эксперты ЦМИ Сбербанка.

«Уязвимость РФ — масштабное перераспределение налоговой базы из регионов в федеральный центр и в пользу узкой прослойки владельцев капитала, что лишит муниципалитеты средств на социальную инфраструктуру», — отмечают аналитики.

По их оценке, в перспективе это способно ограничить возможности муниципалитетов финансировать социальную инфраструктуру.

Еще один фактор — действующие налоговые стимулы для технологических инвестиций. В России расходы на отдельные виды российского высокотехнологичного оборудования, ПО, программно-аппаратных комплексов и НИОКР — включая ряд решений в сфере ИИ — компании могут учитывать при расчете налога на прибыль с повышающим коэффициентом 2,0. По мнению экспертов ЦМИ Сбербанка, такая политика ускоряет накопление технологического капитала и одновременно требует оценки ее долгосрочного влияния на налоговые поступления.

Американское исследование показывает, каким может быть масштаб подобных изменений. В базовом прогнозе Бюджетного управления конгресса США госдолг должен увеличиться со 101% ВВП в 2026 году до 175% ВВП в 2056-м. В наиболее благоприятном из рассмотренных авторами сценариев ускорение производительности благодаря ИИ способно снизить показатель до 136% ВВП. Но если выгоды от автоматизации преимущественно достанутся капиталу, эффект для бюджета окажется значительно слабее.

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В наиболее жестком сценарии авторы исследования предполагают ежегодное ускорение роста производительности на 1 п. п. и вдвое более высокое проникновение ИИ. При этом работу могут потерять около 6% занятых. Экономика за 30 лет окажется примерно на 35% больше, но государство получит существенно меньше фискальной выгоды, поскольку доходы будут перераспределяться от труда к капиталу.

Для России такой сценарий пока выглядит менее вероятным, считает Еремкин. Помимо дефицита кадров, степень автоматизации российской экономики ниже американской. Профессор финансов РЭШ Олег Шибанов также отмечает, что потенциальное давление ИИ на рынок труда в РФ пока будет слабее.

При этом эксперты считают, что налоговой системе все равно придется адаптироваться к изменению структуры доходов. Среди возможных направлений называют перенос части нагрузки с труда на потребление и капитал, включая повышение НДС, налога на продажи, ставок на прирост капитала и дивиденды. Такой подход позволит компенсировать возможное сокращение налоговой базы, связанной с занятостью, считают специалисты.

Для России главный фискальный вызов от ИИ может быть связан не столько с исчезновением рабочих мест, сколько с тем, кому достанется дополнительный экономический эффект от автоматизации. Если большая часть прироста доходов будет концентрироваться у владельцев капитала, регионам может потребоваться новая модель распределения налоговых поступлений.

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