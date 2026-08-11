Российские ИИ-разработчики могут получить преимущество при госзакупках. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минфину до 15 декабря подготовить изменения в законодательство, которые должны увеличить спрос на отечественные большие языковые модели.

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Какие именно решения получат преимущество, пока неизвестно. В Минцифры говорят, что правила еще предстоит определить. При их подготовке учтут действующие меры поддержки российского ПО и национальный режим в госзакупках. В Минфине сообщили, что пока не получили предложений от Минцифры.

Новая инициатива появилась вскоре после принятия закона об ИИ. Документ №243-ФЗ от 26 июля вводит два новых статуса — национальной и суверенной большой фундаментальной модели. Основные нормы закона заработают 1 сентября 2026 года, а положения о статусах моделей — 1 марта 2027-го.

Суверенная модель должна использовать только российские компоненты. Национальная может включать отдельные иностранные решения, но ее серверы должны находиться в России. Закон пока не дает таким моделям автоматического преимущества при госзакупках, но позволяет правительству установить сферы, где будут разрешены только национальные или суверенные системы.

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Эксперты ожидают, что наиболее жесткие требования появятся в государственном управлении, критической инфраструктуре и системах, которые работают с чувствительной информацией. Для остальных задач национальные модели могут оказаться более распространенным вариантом.

Для рынка появление гарантированного спроса может стать важным источником инвестиций. Разработка больших моделей требует дорогих вычислений, больших массивов данных и специалистов. Гендиректор Fusion Олег Елманов считает, что крупные заказчики помогут разработчикам окупать эти расходы. Владимир Нелюб из «Астра ИИ код» ожидает, что новые правила создадут дополнительные ниши для российских компаний.

Однако сама по себе российская прописка технологии не должна становиться главным критерием, предупреждают эксперты. В противном случае разработчики могут меньше конкурировать по цене и качеству, а небольшим компаниям будет сложнее пройти процедуру подтверждения статуса.

Есть и вопрос безопасности. Национальный или суверенный статус не означает автоматически, что модель защищена от утечек данных и атак. Поэтому при выборе поставщика, по мнению экспертов, нужно учитывать качество работы, безопасность и расходы на использование системы.

Поручение Мишустина касается не только ИИ. До конца года власти также должны подготовить правила перехода критической информационной инфраструктуры на российское ПО и решить вопрос с увеличением государственного софинансирования особо значимых проектов с 50% до 80%.

Параллельно Минцифры обсуждает с ИТ-компаниями подзаконные акты к закону об ИИ. По данным АНО «Цифровая экономика», встречи проходили с 31 июля по 4 августа. Первые национальные и суверенные модели планируют внедрять в образовании и при оказании госуслуг.

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