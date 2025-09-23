Номинальные зарплаты сотрудников российских компаний увеличились в среднем на 8,9–9% в 2025 году, однако реальный рост доходов оказался в четыре раза ниже, чем в предыдущем году, поскольку всю прибавку нивелировала инфляция. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Regroup на основе данных 141 работодателя.

Unsplash

Анализ показал: рост выручки у многих компаний замедлился, а у части — начались падения и убытки. При этом доля фонда оплаты труда (ФОТ) в доходах бизнеса растет, что снижает рентабельность. Урезать расходы сложно из-за дефицита кадров.

Затраты на сотрудников — самые «жесткие»: даже если производство падает, они сокращаются не в той же пропорции. Этому мешают особенности трудового законодательства и слабое управление численностью штата.

ИИ пока не решает проблему: внедрять его быстро нельзя, а плотность роботизации в России низкая — около 30 машин на 10 тыс. работников против 500–800 в развитых странах.

Эксперты отмечают две тенденции. Зарплаты растут из-за нехватки специалистов, но высокая ключевая ставка ЦБ не дает бизнесу расширять ФОТ.

В этих условиях компании всё чаще делают ставку на нематериальную мотивацию: карьерные перспективы, комфортные условия труда. Но полностью заменить рост зарплат это не может — платить больше работодатели все равно вынуждены, говорится в исследовании Regroup.