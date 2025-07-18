Таксопарки по всей России получили цифровую платформу для дополнительной поддержки бизнеса
Российским таксопаркам предложили подключение к единой цифровой платформе с коммерческими предложениями, а малым и средним предпринимателям в этой сфере — дополнительных консультантов. Проект компании «Яндекс Такси» призван помочь таксопаркам оптимизировать свои бизнес-процессы. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».
На портале можно найти предложения о покупке авто или запчастей к ним, нанять водителей, оплатить автостраховку и т. д. Сервис использует гарантированный коллективный запрос таксопарков для переговоров с поставщиками услуг. Благодаря этому партнеры получают доступ к особым условиям при покупке автомобилей, страховании и лизинге. В частности, им стали доступны лизинговые программы с ежедневными платежами, а также схемы с поручительством сервиса.
По данным компании, в 2024 году году совокупная экономия таксопарков от участия в программе превысила 1,6 млрд руб. Основная часть сбережений связана со специальными ценами на автомобили, где средняя скидка составила порядка 17%. На обслуживании и запчастях операторы сэкономили около 90 млн руб.
Для участников программы также организованы специальные условия технического обслуживания. Производители автомобилей предоставляют таксопаркам выделенные мощности на станциях техобслуживания и отдельные линии поддержки. На текущий момент этими возможностями воспользовались владельцы более 13 тыс. автомобилей из 350 таксопарков.
Параллельно сервис расширяет региональную сеть менеджеров, которые помогают партнерам адаптироваться к изменениям. Крупные операторы получают консультационную поддержку, а новые участники — сейчас это малый и средний бизнес — помощь в подключении к системе. На данный момент подобное сопровождение получают около двух третей партнеров, при этом сервис планирует распространить эту практику на всех участников программы.
В компании «Инк» заверили, что что дополнительные услуги никак не отразятся на стоимости поездок. Скидки и особые условия, которые предоставляются партнерам, а также меры поддержки со стороны сервиса не имеют никакого отношения к комиссиям водителей, добавили там.