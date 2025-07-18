Российским таксопаркам предложили подключение к единой цифровой платформе с коммерческими предложениями, а малым и средним предпринимателям в этой сфере — дополнительных консультантов. Проект компании «Яндекс Такси» призван помочь таксопаркам оптимизировать свои бизнес-процессы. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

Karlyukav/Freepik

На портале можно найти предложения о покупке авто или запчастей к ним, нанять водителей, оплатить автостраховку и т. д. Сервис использует гарантированный коллективный запрос таксопарков для переговоров с поставщиками услуг. Благодаря этому партнеры получают доступ к особым условиям при покупке автомобилей, страховании и лизинге. В частности, им стали доступны лизинговые программы с ежедневными платежами, а также схемы с поручительством сервиса.

По данным компании, в 2024 году году совокупная экономия таксопарков от участия в программе превысила 1,6 млрд руб. Основная часть сбережений связана со специальными ценами на автомобили, где средняя скидка составила порядка 17%. На обслуживании и запчастях операторы сэкономили около 90 млн руб.

Для участников программы также организованы специальные условия технического обслуживания. Производители автомобилей предоставляют таксопаркам выделенные мощности на станциях техобслуживания и отдельные линии поддержки. На текущий момент этими возможностями воспользовались владельцы более 13 тыс. автомобилей из 350 таксопарков.

Читайте также Перевозчики попросили адаптировать российские машины для такси

Параллельно сервис расширяет региональную сеть менеджеров, которые помогают партнерам адаптироваться к изменениям. Крупные операторы получают консультационную поддержку, а новые участники — сейчас это малый и средний бизнес — помощь в подключении к системе. На данный момент подобное сопровождение получают около двух третей партнеров, при этом сервис планирует распространить эту практику на всех участников программы.

В компании «Инк» заверили, что что дополнительные услуги никак не отразятся на стоимости поездок. Скидки и особые условия, которые предоставляются партнерам, а также меры поддержки со стороны сервиса не имеют никакого отношения к комиссиям водителей, добавили там.