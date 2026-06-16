В мае 2026 года рекламодатели увеличили расходы на Telegram Ads на 11% к апрелю, следует из данных МТС AdTech. При этом конкуренция за показы росла умеренно. CPM поднялся только на 4%, кликабельность объявлений выросла на 22%, а средняя стоимость клика снизилась на 10%. Это указывает на рост эффективности размещений. Подробности — в распоряжении «Инка».

Самую заметную динамику показал сегмент HoReCa. Компании из гостиничного и ресторанного бизнеса увеличили бюджеты на Telegram Ads в десять раз. Почти такими же темпами выросло количество показов, а число переходов по объявлениям увеличилось в девять раз. При этом стоимость тысячи показов в категории снизилась на 1%.

Активность также выросла у FMCG-компаний, медиабизнеса, онлайн-кинотеатров и fashion-ретейла. Производители товаров повседневного спроса увеличили вложения на 88%, СМИ — на 40%, онлайн-кинотеатры — на 33%, а фешн-сегмент — на 15%. В ряде категорий охваты росли быстрее бюджетов. В FMCG число просмотров рекламы увеличилось в 2,2 раза, хотя затраты выросли менее чем вдвое.

Одновременно улучшались показатели эффективности. Сильнее всего стоимость привлечения аудитории снизилась в автомобильной отрасли — на 72%. В инвестиционном секторе показатель упал на 52%, в онлайн-играх — на 45%, в B2B-сегменте — на 28%, а в ритейле и онлайн-кинотеатрах — на 21%. Автосфера стала лидером и по росту CTR. Показатель увеличился на 243%. В инвестиционной тематике кликабельность выросла на 82%, в онлайн-играх — на 102%, а в ритейле и B2B — на 42%.

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Исполнительный директор МТС AdTech Татьяна Матвеева отметил, что рост рекламных бюджетов уже не приводит к пропорциональному удорожанию размещений. По ее словам, Telegram остается одним из наиболее эффективных digital-каналов для масштабирования рекламных кампаний и привлечения новой аудитории.

При этом рынок рекламы в мессенджерах уже не сводится к одной платформе. По оценке Telega.in, рекламодатели все чаще распределяют бюджеты между несколькими площадками под разные задачи и выстраивают мультиплатформенную стратегию. Telegram сохраняет лидерство по объему размещений и остается основой рынка. Средний чек рекламных интеграций с февраля по май почти не изменился и снизился всего на 5%. Это говорит о стабильном спросе и отсутствии заметного давления на стоимость инвентаря.

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Наибольший интерес рекламодателей в Telegram приходится на категории «Новости и СМИ», «Дети и родители» и «Культура и события». Более трети всех заказов дают городские и региональные сообщества. Они остаются одним из самых востребованных каналов продвижения как для локального бизнеса, так и для федеральных кампаний с географическим таргетингом.

Главным новым трендом рынка эксперты называют платформу MAX. По данным Telega.in, с февраля по май оборот рекламных размещений на площадке вырос более чем на 520%, количество заказов увеличилось на 345%, а средний чек прибавил 40%. Рост среднего бюджета показывает, что платформой начали активнее пользоваться крупные рекламодатели.

По совместной оценке Telega.in и АРИР, рынок рекламы в MAX уже вырос более чем в 55 раз. Если текущая динамика сохранится, объем сегмента по итогам 2026 года может достичь 2−2,5 млрд руб. Это соответствует примерно 3−4% российского рынка инфлюенс-маркетинга. Последняя фраза в исходном тексте оборвана, поэтому финальный сценарий нужно восстановить перед публикацией.

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