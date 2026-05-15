Рынок рекламы в Telegram сократился, но аудитория осталась активной

Эксперты констатируют: рынок рекламы в Telegram в последние месяцы по очевидным причинам замедлился. Число размещений заметно снизилось, хотя резкого падения участники рынка не фиксируют. Об этом сообщил соучредитель аналитической компании «Digital.точнее» Дмитрий Алимов.

По его словам, на динамику повлияло снижение охватов. Из-за замедления мессенджера пользователи стали меньше потреблять контент, и это уже отразилось на статистике — минус около 10–15% с середины марта до середины мая.

Вторым фактором стало регулирование рекламного рынка. Несмотря на отсутствие штрафов, часть рекламодателей сократила размещения. Доля рекламных постов, по оценкам аналитиков, снизилась примерно с 50% до 38%.

При этом показатели вовлеченности остаются стабильными: пользователи продолжают активно взаимодействовать с контентом, а ключевые метрики не просели. Изменился лишь масштаб аудитории.

Telegram уже много лет является одной из ключевых платформ для коммуникации и продвижения в России. По данным рынка, его аудитория каждый месяц превышала 80 млн пользователей в 2025 году, а рекламные инструменты и каналы были важным источником трафика для малого и среднего бизнеса.

Зато рост цен на размещения остановился. Если ранее стоимость рекламы в Telegram увеличивалась примерно на 20% в год, сейчас рынок перешел к стагнации.

До конца 2026 года значительных изменений в объеме размещений не ожидается, если не произойдут новые изменения в регулировании или условиях работы площадки.

