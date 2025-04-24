Под Балтийским морем между Данией и Германией строится туннель, который сократит время пути и улучшит сообщение между Скандинавией и остальной Европой. Протяженность Фемарнбельта составит 18 км, и он станет самым длинным в мире сборным автомобильным и железнодорожным туннелем.

Это впечатляющий пример инженерного искусства: сегменты туннеля разместят на дне моря, а затем соединят между собой. Основной участок проекта находится у северного входа в туннель, на побережье острова Лолланн на юго-востоке Дании.

Площадь строительства превышает 500 га. Здесь расположены гавань и завод по производству секций туннеля, которые называются «элементами». Каждый элемент будет иметь длину 217 м и ширину 42 м.

«Это огромный объект», — говорит Хенрик Винсенсен, генеральный директор Femern, государственной датской компании, которая строит туннель.

Большинство подводных туннелей, включая 50-километровый под Ла-Маншем между Великобританией и Францией, прокладываются через коренную породу под морским дном. Здесь же 90 отдельных элементов будут соединены по частям, как кирпичики Lego.

«Этот проект побьет рекорды, — говорит Винсенсен. — Подводные туннели строились и раньше, но никогда в таких масштабах».

Стоимость проекта составляет около €7,4 млрд ($8,1 млрд). Большая часть финансирования программы была предоставлена ​​Данией, а €1,3 млрд — Европейской комиссией.

Туннель является одним из наиболее масштабных инфраструктурных инициатив в регионе и входит в общий план ЕС по улучшению транспортных связей в Европе, параллельно уменьшая число авиаперелетов.

По завершении строительства путь между Рёдбюхавном на юге Дании и Путтгартеном на севере Германии сократится до 10 минут на автомобиле или семи минут на поезде, что заменит собой 45-минутную поездку на пароме.

Новый железнодорожный маршрут, огибающий западную Данию, сократит время в пути между Копенгагеном и Гамбургом вдвое — с пяти до 2,5 часов, а также обеспечит более экологичный и короткий путь для грузовых и пассажирских перевозок.

«Туннель свяжет не только Данию с Германией, но и Скандинавию с Центральной Европой, — утверждает Винсенсен. — Все в выигрыше. А проехав на 160 км меньше, вы также сократите выбросы углерода и уменьшите воздействие на окружающую среду».

Изначально рассматривалось строительство моста, но от этой идеи пришлось отказаться из-за сильных ветров. Еще одним важным фактором была безопасность.

Дания и Германия подписали соглашение о строительстве туннеля еще в 2008 году, но реализация проекта была отложена из-за противодействия операторов паромных перевозок и немецких природоохранных организаций, обеспокоенных воздействием масштабного строительства на окружающую среду.

Одна из таких экологических групп, Nabu (Союз охраны природы и биоразнообразия), утверждает, что этот район Балтийского моря является важным местом обитания личинок и морских свиней, которые чувствительны к шуму.

Однако в 2020 году их иск был отклонен федеральным судом Германии, который дал добро на продолжение строительства. «Мы предприняли множество инициатив, чтобы максимально снизить воздействие этого проекта на окружающую среду», — говорит Винсенсен.

Предполагается, что после открытия туннеля в 2029 году по нему ежедневно будут проезжать более 100 поездов и 12 тыс. автомобилей.

Проезд будет платным, а доходы должны покрыть государственные кредиты, которые были взяты для финансирования строительства. По подсчетам Винсенсена на это потребуется около сорока лет. «В конечном итоге платить будут пользователи», — отмечает он.

Также есть надежда, что масштабные инвестиции будут способствовать созданию рабочих мест, развитию бизнеса и туризма в Лолланде, одном из беднейших регионов Дании.

«Местные жители ждали этого проекта много лет, — сказал Веде, выросший неподалеку. — Они с нетерпением ждут прихода бизнеса в этот район».