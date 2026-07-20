Российские хостинг-провайдеры попросили Минцифры не распространять новые правила идентификации клиентов в полном объеме на иностранных заказчиков. Отрасль предложила сохранить для них отдельный порядок подтверждения личности. В противном случае часть пользователей может уйти к зарубежным конкурентам, расходы бизнеса вырастут, а владельцы сайтов в зонах .ru и .рф столкнутся с дополнительными рисками.

Unsplash

Как сообщили РБК два источника на ИТ-рынке, предложения обсуждались 17 июля на совещании с участием Минцифры, ФСБ, Роскомнадзора и крупнейших российских облачных и хостинговых компаний. Среди них были Yandex Cloud, VK Cloud, Timeweb Cloud, RUVDS, Cloud.ru и Selectel. Участники рынка подготовили инициативу в ответ на планы министерства пересмотреть порядок идентификации клиентов хостинг-провайдеров.

Сейчас клиент может подтвердить личность шестью способами. Среди них — авторизация через ЕСИА, Единая биометрическая система, усиленная квалифицированная электронная подпись, предъявление паспорта, банковский перевод со счета в российском банке и внутренняя система идентификации провайдера. Минцифры предложило оставить только три варианта — «Госуслуги», биометрию или личное обращение в офис с документами.

Для иностранных физических лиц участники рынка предложили сохранить действующий порядок. Зарубежным компаниям они попросили разрешить те же способы идентификации, что и российским организациям, включая УКЭП, личное обращение, ЕСИА и ЕБС. Еще одним вариантом может стать банковский платеж, если реквизиты плательщика совпадут с данными клиента в системе провайдера.

По словам одного из собеседников РБК, обязательная регистрация через ЕСИА фактически вынудит иностранные компании открывать представительства в России, чтобы получить учетную запись юридического лица. Большинство клиентов, по его оценке, на такой шаг не пойдут. Без прохождения идентификации российские провайдеры больше не смогут оказывать им услуги.

По оценкам участников рынка, доля иностранных клиентов у разных провайдеров составляет от 5 до 15%. В основном это компании из дружественных государств, которые работают на российском рынке.

Представители хостинговых компаний опасаются, что ужесточение правил ускорит переход клиентов на иностранные площадки. Такие сервисы продолжают принимать оплату российскими банковскими картами, через СБП и в криптовалюте, но не подпадают под российские требования об установке СОРМ, взаимодействии с Роскомнадзором и уплате налогов в России.

Читайте также Цифровой занавес: крупнейшие сервисы Рунета начали блокировать пользователей с VPN

По оценке участников рынка, последствия затронут и российских пользователей. Некоторые сайты могут стать менее доступными или вовсе прекратить работу, если их иностранные владельцы не смогут продлевать услуги и управлять доменами в зонах .ru и .рф. Освободившиеся доменные имена, предупредили собеседники РБК, могут перейти к мошенникам, которые используют их для создания фишинговых ресурсов. Рост расходов легальных провайдеров также способен привести к повышению тарифов.

Yandex Cloud, VK Cloud, Timeweb Cloud, RUVDS, Cloud.ru и Selectel отказались комментировать обсуждение инициативы. Минцифры на момент публикации не предоставило свою позицию.

По данным iKS-Consulting, в 2025 году объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов достиг 416,5 млрд рублей и вырос на 29%. Сегмент IaaS, включающий в том числе услуги виртуального и выделенного хостинга, аналитики оценили примерно в 183 млрд рублей. Крупнейшими игроками рынка стали ГК «Рунити», Timeweb, Beget и Masterhost.

Отдельные требования к хостинг-провайдерам действуют с конца 2023 года. Компании должны состоять в реестре Роскомнадзора, идентифицировать клиентов, устанавливать СОРМ, взаимодействовать с ФСБ, подключаться к ГосСОПКА и использовать национальную систему доменных имен. Еще при подготовке этих правил Минцифры предлагало сделать «Госуслуги» основным способом идентификации, но после критики отрасли сохранило несколько вариантов подтверждения личности.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.