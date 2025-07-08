Российские машиностроительные, инжиниринговые и ИТ-компании представили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге концепт мобильного комплекса высокой проходимости «Силант Агро», предназначенного для работы с сельскохозяйственными дронами. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

Силант Агро

Такой комплекс разработан для оснащения, заправки и управления агродронами с применением технологий точного земледелия, а также обработки получаемых данных. Эта разработка поможет сельхозпредприятиям оптимизировать ресурсы при обработке полей.

На выставке также показали детальные инженерные решения, реализованные на базе вездеходного шасси «Силант 4×4». Первый рабочий прототип планируется создать в 2026 году, а в ближайшее время станет известен точный список участников проекта.

Как пояснили разработчики, беспилотный авиационный комплекс представляет собой мобильную систему, включающую все необходимые компоненты для эффективного использования агродронов. В его функционал входят зарядка аккумуляторов, заправка средств защиты растений, локальная обработка данных, включая агроаналитику. Проходимость в любых погодных условиях обеспечивается усиленным шасси с низким давлением на грунт.

Председатель совета Ассоциации машиностроительного кластера Чувашской Республики Григорий Болотин пояснил, что в комплекс будет интегрирована система цифрового мониторинга Skyeer IT. Она предоставит аграриям точные данные о посевных площадях и позволит обрабатывать геопространственную информацию даже без подключения к интернету.

Он также отметил растущий интерес к беспилотным системам в других отраслях, таких как лесное хозяйство, МЧС и геологоразведка. Однако отсутствие мобильных решений для зарядки, заправки и обработки данных сдерживает их применение. Новый комплекс решает эту проблему, объединяя все необходимые функции.

Концепт мобильного комплекса разработан инжиниринговой компанией «Априорные решения машин» совместно с Чебоксарским заводом силовых агрегатов и Ассоциацией машиностроительного кластера Чувашской Республики. Проект получил название «Силант Агро», поскольку создается на базе шасси известного российского бренда «Силант».

Выбор шасси «Силант 4×4» обусловлен его высокой проходимостью на сложном рельефе и пашне, а также грузоподъемностью до 5 тонн. Универсальная конструкция позволяет устанавливать различные модули, зарядные станции, генераторы и контейнеры.

Читайте также Треть инженеров радиоэлектроники уходят в продажи вместо разработки

Усиленная рамная конструкция делает его пригодным для работы в экстремальных условиях. В отличие от стандартных фургонов комплекс адаптирован под агропромышленные задачи и не требует дополнительной техники для транспортировки.

Мобильность и автономность комплекса расширяют возможности применения сельскохозяйственных дронов. Например, мультиспектральная съемка поможет выявить проблемы на полях и спрогнозировать урожайность, а анализ данных позволит оптимизировать расход удобрений и средств защиты растений. Сравнение данных за разные сезоны даст возможность оценить эффективность агротехнологий в динамике.

Обслуживание комплекса осуществляется экипажем из трех человек. Запасов топлива и реагентов хватает на полный цикл сельхозработ. Модульная конструкция позволяет адаптировать комплекс для задач в сфере МЧС, лесного хозяйства, геологоразведки и других отраслей.