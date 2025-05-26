Более 30% выпускников инженерных специальностей в области радиоэлектроники устраиваются менеджерами по продажам, а не разработчиками. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на круглом столе в Госдуме, передают «Ведомости». Причины — состояние рынка труда, зарплаты, соцпакеты и карьерные перспективы.

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Выпускники сталкиваются с нехваткой практических навыков, делая продажи более доступной сферой, хотя зарплаты инженеров растут, добавила гендиректор холдинга по контрактной разработке электроники SND Global Ольга Квашенкина.

Вице-президент ГК «Аквариус» Айнура Кошоева считает, что выбор продаж связан с недостаточной осознанностью при поступлении в вузы и сложностями начального этапа карьеры. В то же время генеральный директор АНО «Консорциум „Вычислительная техника“ Светлана Легостаева отметила, что стереотип о низких зарплатах инженеров устарел: сегодня они конкурентоспособны, а отрасль становится привлекательной.

По словам Квашенкиной, еще одной причиной сложившейся ситуации является структурная проблема рынка: в России мало компаний занимаются разработкой, большинство перепродают иностранное оборудование, а спрос на проектирование ограничен. В результате даже при наличии квалифицированных кадров для них попросту нет рабочих мест, где можно было бы применить инженерные навыки на высоком уровне, добавила она.

В Минпромторге оценили потребность в инженерах в ближайшие пять лет в 600 тыс. человек. Однако 32–40% студентов не завершают обучение, а из выпускников только 75% уходят в рабочие профессии, отметил Афанасьев.

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