Российский гостиничный рынок перешел в режим рекордов: в 2025‑м откроются 10 тыс. новых номеров — почти в четыре раза больше прошлогоднего результата. Столь стремительный «строительный бум» подпитывают масштабные государственные меры поддержки.

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Основным драйвером роста стала программа льготного кредитования строительства отелей под 2-5% годовых, запущенная в 2022-2024 годах. По оценкам Минэкономразвития, в ближайшие пять лет на эти цели будет направлено около 2 трлн руб, что позволит создать 78 тыс. новых номеров.

Крупнейшие игроки рынка активно расширяют свои сети. Ведущие отельные операторы Azimut Hotels и Cosmos Hotel Group объявили о планах открытия 25 новых объектов.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба связывает текущую строительную активность именно с мерами государственной поддержки, подчеркивая, что сейчас на рынок выходят проекты, получившие льготное финансирование несколько лет назад.

Параллельно наблюдается устойчивый рост спроса на гостиничные услуги. Согласно данным Росстата, в 2024 году российские отели приняли 85,5 млн гостей, что на 10,9% больше показателя предыдущего года.

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В первые четыре месяца 2025 года положительная динамика сохранилась — прирост составил 5%. Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский отмечает, что развитие сектора стимулируется как ростом внутреннего туризма, так и увеличением числа деловых поездок по стране.

Однако эксперты указывают на сохраняющиеся структурные проблемы отрасли. Современные отели составляют лишь 5,6% всего гостиничного фонда России, а новые проекты распределяются крайне неравномерно.

Большая часть строящихся объектов концентрируется в Москве (30,3 тыс. номеров) и Санкт-Петербурге (16,5 тыс.), тогда как в Калининградской области общий фонд не превышает 1,4 тыс. номеров, а на Дальнем Востоке новые проекты остаются единичными из-за высоких инвестиционных рисков.

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Руководитель департамента гостиничного бизнеса CMWP Марина Смирнова скептически оценивает возможность быстрого решения проблемы дефицита мест. По ее мнению, даже рекордный ввод номеров в 2025 году не сможет кардинально изменить ситуацию, особенно в периоды пикового спроса.

Это подтверждается и ростом популярности альтернативных форм размещения — по данным аналитиков, в майские праздники спрос на краткосрочную аренду вырос на 14%, а в июне апартаменты стали самым востребованным типом жилья с долей 28% от общего объема продаж.

Перспективы дальнейшего развития сектора остаются неоднозначными. После исчерпания лимитов льготного кредитования темпы строительства могут значительно замедлиться. Часть запланированных на 2025 год проектов рискует быть перенесенной на более поздние сроки.

Биба прогнозирует, что в долгосрочной перспективе оптимальным будет ежегодный рост качественного номерного фонда на 5-6%, однако достижение даже таких умеренных показателей может оказаться под вопросом без продолжения мер государственной поддержки.