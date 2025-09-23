Исследователи Московского физико-технического института (МФТИ) создали алгоритм на основе машинного обучения, который обнаруживает сети фейковых аккаунтов в криптовалютных системах с точностью 90%.

«Алгоритм анализирует десятки параметров: от поведенческих паттернов и до сетевых связей между кошельками. Это позволяет выявлять даже сложные кластеры, которые остаются незамеченными при использовании стандартных методов», — отметил исследователь МФТИ Алексей Саплин.

По его словам, инструмент ориентирован на борьбу с сибил-кошельками — множественными аккаунтами, создаваемыми одним лицом для многократного получения вознаграждений в эйрдропах — бесплатной раздаче цифровых активов на ранних этапах развития криптопроектов.

Такие манипуляции искажают метрики проектов, вызывают резкое снижение курсов активов и снижают доверие пользователей к командам и экономике платформ.

Хотя существующие алгоритмы пытаются бороться с нарушителями, их эффективность обычно не превышает 45–60%. Российская разработка удвоила этот показатель за счет интеграции систем машинного обучения и учета обширного набора данных.

Подход был протестирован в открытом конкурсе проекта Layer Zero, где удалось выявить масштабные мошеннические схемы и аннулировать несправедливые выплаты на сумму $10,2 млн. Разработка проводилась на кафедре «Блокчейн» МФТИ в сотрудничестве с научным центром «Идея».

Россия в 2025 году оказалась на 10-м месте в мировом рейтинге индекса принятия криптовалют, составленном аналитической компанией Chainalysis. Топ-9 выглядит следующим образом: Индия, США, Пакистан, Вьетнам, Бразилия, Нигерия, Индонезия, Украина и Филиппины.

В то же время шанс того, что в России в ближайшие пять лет появится возможность расплачиваться криптовалютой, составляет 1%, согласно оценке кандидата экономических наук и доцента Института международных экономических связей Сергея Суетина.