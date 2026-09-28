Российский бизнес Metro Cash & Carry передан во временное управление «УК Торг РУС». Под новый режим попали доли ретейлера в трех российских структурах, следует из опубликованного президентского указа.

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В частности, управляющей компании достались 100% «Метро Вэрхаус Ногинск», а также доли в «МЕТРО Кэш энд Керри» и «Ритейл Проперти 5». В первом случае речь идет о пакетах 54,45% и 45,55%, во втором — 90% и 10%.

Передача активов не означает их продажи «УК Торг РУС»: компания получила именно функции временного управляющего. Указ предусматривает соответствующие полномочия в отношении переданных долей.

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В этот же день было согласовано приобретение российского бизнеса Western Union. «Софтэксу» разрешили купить 100% НКО «Вестерн Юнион ДП Восток». Сейчас организация принадлежит Western Union Financial Services Eastern Europe LLC. Цена сделки и ее коммерческие условия не раскрываются.

Кроме того, Московский кредитный банк получил разрешение на операции с пакетами российских компаний, принадлежащими Sova Capital Limited. В их числе акции «Россетей», «Интер РАО», ТГК-1, «РусГидро», «Мосэнерго», «Татнефти», «Роснефти» и «Газпром нефти».

Для российских активов зарубежных компаний механизм временного управления применяется не впервые: ранее в сентябре под него попали структуры Auchan, Nestle и FM Logistic.

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