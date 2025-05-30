Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предоставит Росфинмониторингу доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей и платежную систему «Мир». Согласно документу, ведомство сможет бесплатно получать от Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию обо всех операциях, совершенных через эти платежные сервисы.

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Инициатива предполагает внесение изменений в закон «О противодействии легализации доходов». Конкретные условия и сроки предоставления данных будут определяться отдельным соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, которое должно быть согласовано с Центральным банком. При этом оператор платежной системы «Мир» будет не вправе разглашать сам факт передачи информации регулятору.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что новые меры позволят восполнить существующий информационный пробел в части контроля за переводами через СБП и «Мир». По мнению разработчиков, это существенно ускорит проведение проверок и снизит нагрузку на банки за счет сокращения количества массовых запросов от Росфинмониторинга.

Эта инициатива продолжает курс на усиление контроля за финансовыми операциями в стране. В мае 2024 года был принят закон, установивший лимит в 100 тыс. руб. для разовых переводов между физлицами без открытия счета при упрощенной идентификации. Примечательно, что изначально в 2022 году предлагалось установить порог на уровне 60 тыс. руб., но в 2023 году его повысили до текущего значения.

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Разработчики подчеркивают, что реализация законопроекта не потребует дополнительных бюджетных расходов и не окажет негативного влияния на экономику. Документ был подготовлен во исполнение постановления Совета Федерации от августа 2024 года, направленного на повышение эффективности борьбы с незаконными финансовыми операциями.

Эксперты отмечают, что новые полномочия Росфинмониторинга продолжат тенденцию усиления контроля за финансовыми операциями в России, одновременно стремясь оптимизировать работу регуляторов и снизить административную нагрузку на участников финансового рынка.

Напомним, что Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий запрашивать данные транзакций системы быстрых платежей и платежной системы «Мир» у АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) 20 мая. Целью нововведений ведомство называет усиление борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.