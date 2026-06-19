С 1 сентября 2026 года российские банки будут обязаны использовать универсальный QR-код при платежах и переводах по QR. Требование закреплено федеральным законом № 248-ФЗ. Оператором сервиса выступит Национальная система платежных карт, которая также обеспечивает работу платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей.

Главное изменение будет заметно на кассе. Вместо нескольких кодов для разных банковских сервисов продавец сможет разместить один универсальный QR. После сканирования покупатель выберет доступный способ расчета — через СБП, платежный сервис банка, рассрочку или цифровой рубль. Бонусы и скидки, предусмотренные выбранным способом оплаты, сохранятся.

В Банке России рассчитывают, что единый формат сократит расходы банков и бизнеса на подключение разных платежных решений и избавит торговые точки от нескольких QR-кодов на кассе. НСПК будет бесплатно предоставлять сервис кредитным организациям. Общая инфраструктура также должна упростить подключение новых способов оплаты и обеспечить равный доступ к технологии для крупных и небольших банков.

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Выбранную модель поддержали не все участники рынка. До принятия закона Сбербанк, Т-Банк и Альфа-Банк продвигали альтернативное решение на базе технологии MultiQR, которое также объединяет несколько способов оплаты в одном коде. Банки выступали против закрепления единственного оператора и предлагали сохранить несколько совместимых платформ. ЦБ считал, что единый сервис НСПК обеспечит равный доступ к инфраструктуре и не помешает банкам конкурировать собственными платежными продуктами.

Все банки должны подготовить свои системы к работе с универсальным QR-кодом до 1 сентября 2026 года, хотя подключаться к нему они могут и раньше. Сроки обязательного предоставления такого кода продавцам отдельно определит совет директоров Банка России. Пороговые значения выручки относятся к приему цифровых рублей.

С сентября 2026 года такая обязанность появится у клиентов крупнейших банков с выручкой свыше 120 млн руб., с сентября 2027-го — у клиентов банков с универсальной лицензией с выручкой более 30 млн руб., а с сентября 2028-го — у остальных продавцов, на которых распространяется закон. Исключения предусмотрены для объектов без доступа к интернету и торговых точек с годовой выручкой менее 5 млн руб.

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