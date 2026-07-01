Два свежих исследования показали контрастную картину благосостояния в России. По оценке UBS, в стране выросло число долларовых миллионеров, а распределение частного богатства осталось одним из самых неравномерных среди 56 рынков отчета. Опрос Gallup при этом зафиксировал рекордный за 20 лет пессимизм россиян в оценке местной экономики и уровня жизни.

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Отчет UBS показывает, что в 2025 году число взрослых с чистым состоянием свыше $1 млн выросло в России на 5,2%, или на 21 951 человека, до 447 тыс. Более высокий темп показали только Литва, Турция, Латвия и Венгрия, а Ирландия сравнялась с Россией. В результате страна разделила пятое место по приросту среди 56 рынков отчета.

В том же отчете UBS поставил Россию на второе место среди 56 рынков по коэффициенту имущественного неравенства Джини. Показатель страны составил 0,82 и совпал с результатом ОАЭ, занявших первую строчку. Следом расположились ЮАР и Бразилия с коэффициентом 0,81.

Опрос Gallup, проведенный с марта по май 2026 года, показал другую сторону экономической ситуации. 60% респондентов заявили, что условия в их городе или районе ухудшаются, а 56% сообщили о снижении уровня жизни. Только 35% сочли нынешнее время подходящим для поиска работы, тогда как 58% назвали его неблагоприятным.

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По данным UBS, число долларовых миллионеров выросло во всех 56 рынках, включенных в исследование. В глобальной выборке банк насчитал около 58 млн взрослых с состоянием свыше $1 млн, или 1,5% ее участников. Более 40% миллионеров жили в США, где их число достигло 23,6 млн. Далее расположились Китай с 5,3 млн, Япония с 2,9 млн, Германия с 2,6 млн, Великобритания и Франция с примерно 2,4 млн каждая. Россия с 447 тыс. человек заняла 18-е место.

Данные UBS и Gallup описывают разные стороны экономической реальности и не доказывают прямой связи между ростом числа миллионеров и ухудшением настроений населения. UBS оценивал активы и долги по итогам 2025 года, тогда как Gallup весной 2026-го измерял субъективные оценки россиян.

Вместе исследования показывают заметный контраст. Число людей выше миллионного порога и концентрация богатства могут расти одновременно с ухудшением восприятия экономики, уровня жизни и рынка труда.

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