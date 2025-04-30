Парковки, просторные холлы и помещения для колясок стали обязательными атрибутами комфортного проживания в современных жилых комплексах. Такие данные получены в ходе исследования, проведенного ГК «Точно», которое выявило предпочтения россиян относительно мест общего пользования в подъездах и на первых этажах домов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Фото: Freepik

Согласно результатам опроса, 39% респондентов назвали наличие паркинга наиболее важным элементом инфраструктуры. Просторные и светлые холлы заняли второе место в списке приоритетов — их значимость отметили 33% участников. Каждый четвертый опрошенный (24%) указал на необходимость колясочных и велопарковок.

Около 22% жильцов хотели бы видеть в своих ЖК общие зоны, такие как коворкинги и детские комнаты. Кладовые помещения оказались важны для 21% респондентов, а 16% выделили специализированные сервисы для питомцев, включая груминг-зоны и лапомойки.

Однако реальная ситуация пока не соответствует ожиданиям. Только 21% опрошенных подтвердили наличие паркинга в своем жилом комплексе, столько же — просторных и светлых подъездов.

Прочитайте также В России увеличился спрос на антистрессовые программы в санаториях

Кладовыми пользуются лишь 13% респондентов, колясочными — 11%, а доступ к коворкингам и детским комнатам есть только у каждого десятого (10%). Сервисы для животных доступны всего 6% жильцов. При этом почти половина участников опроса (48%) заявили, что в их доме отсутствуют все перечисленные удобства.

Руководитель отдела аналитики ГК «Точно» Валерия Цыганок отметила, что запрос на комфортную среду продолжает расти: люди хотят, чтобы их дом был удобным с самого порога. По ее словам, 63% клиентов девелопера отдают приоритет безопасности, уделяя особое внимание системам видеонаблюдения на этажах, в лифтах и на придомовой территории.

Кроме того, она сообщила, что некоторые из покупателей считают важным наличие помещений для хранения колясок и велосипедов, другие — присутствие банкоматов. При этом 32% респондентов отметили потребность в кладовых или охране. Кроме того, 20% покупателей уже пользуются платным паркингом или планируют его приобрести, а 66% предпочитают бесплатные открытые парковки.

Прочитайте также В России увеличился спрос на компактные квартиры

При покупке жилья треть респондентов (33%) обращает внимание на наличие удобств в подъезде и на территории комплекса, а для 26% этот фактор является одним из ключевых. Четверть опрошенных (25%) признали, что подобные удобства не играют решающей роли при выборе ЖК, а 16% вообще не считают их значимыми.

Почти половина респондентов (43%) уверены, что кладовые и паркинги должны быть бесплатными, тогда как 31% готовы платить за них при условии удобства и доступности. Оставшиеся 26% не пользуются такими услугами и не придают им значения.

Исследование наглядно демонстрирует растущие требования россиян к качеству жилой среды, что заставляет застройщиков активнее внедрять современные решения для повышения комфорта жильцов.