Сумма просроченных платежей по кредитам россиян достигла исторического максимума в 1,5 трлн руб., что составляет 5,7% от всего объема выданных займов, свидетельствуют данные Центробанка. За последний год задолженность людей перед банками выросла на 400 млрд руб.

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Основная проблема сосредоточена в кредитах, оформленных в 2023−2024 годах под 30−35% годовых. Ситуацию усугубляет сохраняющаяся высокая инфляция — в мае 2025 года рост цен составил 9,9%, что привело к снижению реальных доходов заемщиков на 12−15%.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Дагестане, Туве и Забайкалье, где уровень просрочки превышает среднероссийский показатель и достигает 8%. Среди возрастных групп наибольшие трудности с выплатами испытывают заемщики 25−40 лет, на которых приходится 62% всех просроченных платежей.

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Крупнейшие российские банки вынуждены принимать меры в ответ на кризис. Сбербанк и ВТБ увеличили резервы на возможные потери на 25−30%, Альфа-банк сократил выдачу необеспеченных кредитов на 40%. Совокупные убытки банковской системы от списаний проблемных долгов превысили 220 млрд руб. за первое полугодие 2025 года.

Финансовые аналитики предупреждают, что без снижения ключевой ставки до 12−15% (сейчас 20%) кризисная ситуация сохранится как минимум до 2026 года. При этом дальнейший рост просрочки может привести к удорожанию кредитов для всех категорий заемщиков — каждый процентный пункт увеличения проблемной задолженности влечет рост ставок на 0,3−0,5 пункта.

Особую тревогу экспертов вызывает структура просроченных кредитов — 78% из них составляют займы на суммы до 500 тыс. руб. Это свидетельствует о серьезных финансовых трудностях у широких слоев населения. Банки продолжают ужесточать кредитную политику, что может еще больше ограничить доступ граждан к заемным средствам в ближайшей перспективе.