В первом полугодии 2026 года траты россиян на одежду и обувь через зарубежные онлайн‑площадки достигли 37,8 млрд руб. — рост на 22% в годовом выражении, свидетельствуют данные АКИТ. Сегмент аксессуаров показал еще более заметную динамику: объем продаж увеличился на 25% и составил 6,5 млрд руб.

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При этом оценки масштабов рынка у отраслевых аналитиков существенно разнятся. Михаил Бурмистров из «Infoline‑аналитики» полагает, что продажи одежды и обуви в трансграничном сегменте за шесть месяцев превысили 100 млрд руб., а годовой прирост приблизился к 50%. В свою очередь Алексей Федоров, возглавляющий совет по развитию электронной торговли Торгово‑промышленной палаты, оперирует данными за январь — май: реализация одежды выросла на 17% (до 10,8 млрд руб.), обуви — на 16% (до 5,8 млрд руб.). Для сравнения: в аналогичном периоде 2025 года рост составлял лишь 8% и 6% соответственно.

Маркетплейсы фиксируют особенно высокие темпы роста. В Wildberries заявили о двукратном увеличении оборота трансграничных продаж одежды и обуви за январь — июнь. CDEK.Shopping отчитался о приросте продаж на 50,4%. При этом покупательское поведение на площадках различается: на CDEK.Shopping количество заказов выросло на 69,2%, а средний чек снизился на 11,1%; в Wildberries, напротив, средняя сумма покупки увеличилась на 11%. Точные значения среднего чека компании не раскрывают.

Структура спроса на CDEK.Shopping заметно трансформировалась. Кроссовки остаются лидером, но их доля в заказах сократилась с 44,7% до 32,6%. Рост показали сумки (9,33%) и верхняя одежда (7,15%) — каждая категория прибавила примерно по 3 процентных пункта. В пятерку самых востребованных позиций также вошли футболки и поло (7,15%) и джинсы (5%). Последние вытеснили из топа брелоки, доля которых в первом полугодии 2025 года составляла 2,51%.

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На Wildberries наибольшей популярностью пользуются джемперы, ветровки, сапоги, бомберы, пуховики, ботильоны, балетки, резиновые сапоги, полуботинки и искусственные шубы. Площадка не раскрывает доли этих категорий в общем объеме заказов.

География трансграничных покупок тоже меняется. На CDEK.Shopping Китай остается ключевым поставщиком, хотя его доля снизилась с 46,06% до 35,67%. При этом число заказов из КНР выросло примерно на треть. Существенно укрепились позиции США: их доля увеличилась с 21% до 33,13%. Третье место занимает Германия с показателем 16,89%. На Wildberries чаще всего заказывают товары из Белоруссии, Казахстана и Армении.

Эксперты объясняют это несколькими факторами Во‑первых, сокращаются сроки доставки, что повышает привлекательность трансграничных покупок. Во‑вторых, расширяется ассортимент — в том числе за счет продукции брендов, прекративших официальные продажи в России после 2022 года.

Дополнительным стимулом служит активность китайских продавцов: они активно выходят на российские маркетплейсы. По словам президента Baon Ильи Ярошенко, потребителям комфортнее оформлять заказы через привычные русскоязычные платформы. Свою роль играет и развитие новых каналов — например, китайского маркетплейса «Дэву», который в России работает под брендом Poizon.

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