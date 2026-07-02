В начале лета россияне стали осторожнее планировать путешествия. Они реже отправляются в поездки, дольше откладывают бронирование и стараются сократить расходы на отдых. Такую картину показывают опросы и данные сразу нескольких туристических сервисов.

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Согласно исследованию «Ромир», за последний год 36% россиян стали путешествовать реже. Похожую динамику фиксируют и онлайн-сервисы. OneTwoTrip проследил за поведением одной и той же группы клиентов и обнаружил, что за два года частота их поездок сократилась на 12,5%. В Level. Travel также заметили небольшое снижение среднего числа бронирований на одного пользователя в январе—июне.

Сильнее всего охлаждение спроса заметно на внутренних направлениях. По данным TravelLine, с 17 по 30 июня российские гостиницы получили на 12% меньше новых бронирований, чем годом ранее. Одновременно доля отмен выросла с 24 до 33%. Иными словами, аннулировалось уже примерно каждое третье гостиничное бронирование.

Статистика организованных туров также показывает перераспределение спроса. По данным «Слетать.ру», доля российских направлений в продажах сократилась с 33,6 до 18,5% год к году. Одновременно глубина бронирования поездок по стране уменьшилась на 30%. Туристы стали заметно позже принимать решение и чаще оставлять покупку тура на последние недели перед поездкой.

Особенно резко спрос снизился на двух крупнейших курортных направлениях. За последние две недели июня число гостиничных бронирований в Крыму упало на 66% год к году, а в Сочи — на 25%, следует из данных TravelLine. Спад в Крыму сервис связывает с топливным кризисом, а на курортах Краснодарского края — с частыми ограничениями в работе аэропортов.

Туристов сдерживает не только логистика, но и желание сократить расходы. По данным «Сбер Индекса», в мае номинальные траты россиян на авиабилеты снизились на 1,8% год к году, а расходы на гостиницы — на 1,3%. Снижение произошло даже без поправки на рост цен, что указывает на более осторожное потребительское поведение.

Чтобы уложиться в бюджет, путешественники меняют и сам формат отдыха. В 2025 году поездки продолжительностью более восьми дней выбирали 64% опрошенных «Ромиром», а теперь их доля снизилась до 49%. Еще 19% респондентов переориентировались на короткие путешествия из-за подорожания продолжительных туров, а 24% стали выбирать более доступные направления.

На зарубежном рынке спрос не столько исчезает, сколько перераспределяется между направлениями. Доля Турции в организованных продажах выросла с 30 до 36%, тогда как спрос на туры в Таиланд в июле—августе снизился на 24%. OneTwoTrip также зафиксировал резкое падение гостиничных бронирований на июль и август в части Европы. В Испании их число сократилось на 80% год к году, во Франции — на 52%, а в Италии — на 50%. Сервис связывает эту динамику со сложными визовыми процедурами, отсутствием прямых рейсов и аномальной жарой.

В Level. Travel отмечают, что туристы стали дольше оценивать обстановку перед покупкой и чаще переносят поездки на более поздние даты. На решение влияют цены, возможные проблемы с перелетами, политическая ситуация и порядок выдачи виз. В результате период между бронированием и началом поездки сокращается, а спрос становится менее предсказуемым для отелей и туроператоров.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин ожидает, что по итогам 2026 года внутренний туристический рынок может сократиться на 5−6%. Выездной сегмент, по его оценке, завершит первое полугодие небольшим снижением, но затем сможет восстановиться до уровня прошлого года. Итоги сезона будут во многом зависеть от транспортной ситуации, динамики цен и того, насколько долго туристы продолжат откладывать бронирования.

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