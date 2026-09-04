Рост котировок производителей чипов на фоне бума искусственного интеллекта в Южной Корее выходит за рамки фондового рынка и меняет брачные предпочтения, теленовости и структуру приема в вузах. Сотрудники полупроводниковых компаний, прежде всего SK Hynix и Samsung Electronics, стали наиболее привлекательными кандидатами на рынке знакомств, потеснив традиционно востребованных врачей, юристов и судей.

Unsplash

Акции SK Hynix и Samsung Electronics с начала года выросли примерно на 135% и 95% соответственно, обе компании вошли в клуб компаний с капитализацией свыше $1 трлн.

Рост котировок сопровождался крупными бонусными выплатами сотрудникам: в прошлом году SK Hynix согласилась выделить работникам 10% операционной прибыли, что составило около 700 млн вон (примерно 44,44 млн руб.), или чуть более $500 тыс. на человека — это более чем в 15 раз превышает средний годовой доход южнокорейца. Сотрудники подразделения памяти Samsung получают по условиям своей системы выплат несколько меньше, чем коллеги из SK Hynix.

По словам представителя корейского брачного агентства Gayeon, в последнее время выросло число клиентов, отдающих предпочтение работникам полупроводниковых компаний и специалистам, связанным с ИИ-отраслью.

Читайте также SK Hynix вложит $38 млрд в производство чипов на фоне бума ИИ

При этом в агентстве отмечают: сотрудники чип-индустрии сами становятся более разборчивыми при выборе партнера и все чаще смотрят не только на профессию и доход потенциального избранника, но и на другие качества.

Тенденцию связывают с распространением в корейских медиа понятия «брачный рычаг» — идеи, что объединение двух доходов остается самым быстрым способом накопить на первоначальный взнос за жилье или сформировать инвестиционный портфель.



Интерес к ИИ-сектору отражается и на выборе специальностей в вузах. В Сеульском национальном университете, который называют корейским аналогом Гарварда, резко выросла популярность специальности «электротехника и вычислительная техника»: среди студентов инженерного факультета без определенной специализации ее в этом году выбрали 9 из 10 человек против 2 из 10 в 2023 году.

Эксперт по рынку труда Лим в беседе с CNBC отметила, что корейские студенты ориентируются не на абстрактную тему ИИ, а на конкретный и понятный карьерный путь в аппаратные подразделения таких компаний, как Samsung и SK Hynix, которые предлагают стабильную позицию в крупной корпорации с ясными и быстрыми финансовыми результатами.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.