Один из крупнейших мировых производителей памяти SK Hynix вложит 100 трлн вон (около $64,4 млрд) в новые предприятия в Южной Корее. Основная часть средств пойдет на выпуск флеш-памяти NAND, остальная — на передовую упаковку микросхем для систем искусственного интеллекта. Проекты вошли в поддержанную властями промышленную стратегию, которая объединяет заявленные инвестиции SK Hynix, Samsung и других участников примерно на $2,1 трлн.

Brecht Corbeel, Unsplash

Из общей суммы 80 трлн вон SK Hynix направит на новый завод флеш-памяти NAND в городе Чхонджу. Предприятие планируют построить к 2029 году. Еще около 20 трлн вон компания вложит в комплекс передовой упаковки и тестирования микросхем, который должен быть готов к концу 2027-го.

Строительство завода NAND под названием M17 должно начаться в 2027 году. В апреле SK Hynix уже заложила комплекс P&T7, где будут упаковывать и тестировать передовую память для ИИ-систем, включая память с высокой пропускной способностью HBM.

Инвестиции SK Hynix стали частью более широкого расширения полупроводниковой отрасли, в котором участвует и Samsung Electronics. Власти рассчитывают, что новые и уже строящиеся предприятия позволят Южной Корее вдвое увеличить мощности по выпуску памяти в течение пяти лет и укрепить позиции страны на рынке компонентов для ИИ.

Бум ИИ уже привел к дефициту разных видов памяти на мировом рынке. Цены на DRAM и флеш-память NAND поднялись до исторических максимумов. При этом NAND используется для долговременного хранения данных и сохраняет информацию после отключения питания, тогда как DRAM необходима устройствам и серверам во время активной работы.

Производители ждут дефицита, инвесторы боятся перепроизводства

Масштабное расширение отрасли стало одной из ключевых инициатив президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна. Власти хотят не только укрепить позиции страны в производстве ИИ-чипов, но и перенести часть инвестиций за пределы столичного региона, где сейчас сосредоточены крупнейшие полупроводниковые предприятия.

Генеральный директор SK Hynix Квак, Но Чжун ожидает дальнейшего роста спроса на память. По его словам, потребность в NAND продолжает увеличиваться, тогда как предложение остается ограниченным. Компания рассчитывает, что этот дефицит позволит загрузить новые мощности после их запуска.

Однако инвесторы опасаются, что масштабное расширение мощностей однажды обернется избытком предложения. Новую волну распродаж вызвали сообщения о возможных планах Meta* продавать свободные вычислительные ресурсы. Рынок воспринял их как сигнал, что крупнейшим технологическим компаниям может потребоваться меньше новой ИИ-инфраструктуры. По итогам торгов акции SK Hynix упали на 15%, а Samsung Electronics — на 9%.

Известный инвестор Майкл Берри, заработавший на обвале американского ипотечного рынка в 2008 году, увидел в южнокорейской программе тревожный сигнал. В беседе с The Wall Street Journal он усомнился в том, что многотриллионные вложения в ИИ принесут инвесторам достаточную отдачу, и назвал новую волну расходов «началом конца». Одновременно Берри расширил позиции, которые принесут ему прибыль при падении ряда связанных с ИИ акций.

Сама SK Hynix признает, что долгосрочные планы еще могут измениться. Сроки строительства и окончательный объем вложений будут зависеть от мирового спроса на память, расходов крупнейших клиентов и готовности площадок. Компания не исключает переносов, если возникнут задержки с землей, инфраструктурой или подготовкой объектов.

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