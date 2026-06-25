Российские банки столкнулись с усиливающимся дефицитом ликвидности из-за резкого роста спроса на наличные деньги. По оценкам участников финансового рынка, запас доступных средств в банковской системе сократился до минимума за последние годы, а дефицит ликвидности приблизился к 2 трлн руб.

С начала 2026 года объем наличных рублей вне банков увеличился примерно на 1,7 трлн руб., более чем вдвое превысив прирост за весь прошлый год. В результате банкам становится сложнее поддерживать необходимый запас средств для проведения расчетов и выдачи кредитов.

Одной из причин участники рынка называют изменение потребительских привычек. Из-за периодических сбоев в работе мобильного интернета и цифровых сервисов часть россиян стала чаще держать деньги наличными. Такой запас служит дополнительной страховкой на случай перебоев с электронными платежами.

Дополнительным фактором участники рынка называют ослабление интереса к депозитам. По мере снижения ставок вклады становятся менее привлекательными, поэтому часть клиентов может забирать деньги со счетов и хранить их наличными.

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Спрос на наличные растет и со стороны бизнеса, отмечают участники рынка. По их словам, некоторые компании и индивидуальные предприниматели стали чаще принимать оплату наличными, чтобы сократить расходы на банковское обслуживание и комиссии. Такой подход получил большее распространение после изменений в налоговом регулировании и увеличения операционных издержек.

Дополнительный спрос создают и россияне, которые готовятся к зарубежным поездкам. Поскольку карты российских банков работают не во всех странах, путешественники чаще заранее покупают наличную валюту и снимают рубли для обмена.

Центробанк уже ухудшил прогноз по ликвидности банковского сектора. Теперь регулятор ожидает, что дефицит средств окажется заметнее первоначальных оценок и сохранится до конца года.

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Эксперты пока не видят прямой угрозы устойчивости банковского сектора. Банки сохраняют доступ к инструментам Центробанка, а объем средств населения на счетах остается значительным. Вместе с тем привлечение денег обходится кредитным организациям дороже, что постепенно отражается на их кредитной политике.

В этих условиях банки осторожнее выдают новые кредиты населению и бизнесу. Кроме того, ставки по займам могут снижаться медленнее, чем рассчитывают заемщики, даже при смягчении денежно-кредитной политики.

По мнению аналитиков, ситуация начнет меняться, если россияне вновь станут активнее пользоваться депозитами, а спрос на наличные снизится. Пока же увеличение объема денег вне банков остается одним из ключевых факторов, влияющих на ликвидность сектора.

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