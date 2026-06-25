Новости

Рост цен поможет российскому общепиту установить новый рекорд по обороту

Российский рынок общественного питания по итогам 2026 года может установить новый рекорд. По прогнозу агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), его оборот превысит 6 трлн руб. и вырастет более чем на 10%. Однако рекордные показатели не означают, что положение ресторанов улучшится. Рентабельность многих заведений продолжает снижаться, а некоторые сети сокращают количество точек.

Brooke Cagle/Unsplash

Аналитики связывают увеличение оборота прежде всего с ростом цен и среднего чека. Одновременно дорожают продукты, аренда, логистика и труд сотрудников. Поэтому увеличение выручки не всегда приводит к сопоставимому росту прибыли ресторанов.

Рост расходов и снижение рентабельности уже отражаются на количестве заведений. Показательным примером стала московская сеть кафе «Му-му», которая за несколько лет сократилась с примерно 40 до 18 точек. По данным консультантов рынка недвижимости, в это число входят и кафе, работающие в аэропортах.

Ухудшились и финансовые результаты сети. В 2025 году выручка управляющей компании снизилась почти вдвое, а ее убыток превысил 200 млн руб. Эксперты связывают эти результаты не только с проблемами самого бренда, но и с изменениями на всем рынке общественного питания.

Читайте также

Российский общепит столкнулся с худшим началом года за 25 лет

За последние годы рестораны столкнулись с растущей конкуренцией со стороны сервисов доставки и продуктовых сетей. Супермаркеты расширяют ассортимент готовых блюд, развивают собственные кухни и предлагают покупателям более доступную альтернативу кафе и ресторанам. Конкуренцию усиливают платформы доставки и сервисы, которые привозят готовую еду и продукты за несколько минут.

Меняются и предпочтения посетителей. Одни выбирают недорогие форматы быстрого питания, другие готовы платить за заведения с яркой концепцией, необычным меню и узнаваемой атмосферой. Традиционные сети среднего ценового сегмента оказываются между этими форматами и вынуждены заново искать способы удержать аудиторию при растущих расходах.

По оценке НКР, основными проблемами отрасли остаются дефицит сотрудников, рост расходов на зарплаты, продукты и аренду, а также высокая стоимость кредитов. Чаще всего с рынка уходят небольшие независимые заведения и проекты среднего ценового сегмента, которым сложнее компенсировать рост затрат.

Эксперты ожидают, что оборот рынка продолжит расти благодаря развитию доставки, внутреннего туризма и выходу сетевых операторов в новые регионы. Однако для ресторанного бизнеса все большее значение имеет не размер выручки сам по себе, а способность сохранять рентабельность. В более выгодном положении оказываются крупные сети, которым проще контролировать расходы, договариваться с поставщиками и быстрее реагировать на изменение спроса.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.

Темы
2026 бизнес деньги ресторанный бизнес Россия финансы