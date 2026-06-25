Российский рынок общественного питания по итогам 2026 года может установить новый рекорд. По прогнозу агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), его оборот превысит 6 трлн руб. и вырастет более чем на 10%. Однако рекордные показатели не означают, что положение ресторанов улучшится. Рентабельность многих заведений продолжает снижаться, а некоторые сети сокращают количество точек.

Аналитики связывают увеличение оборота прежде всего с ростом цен и среднего чека. Одновременно дорожают продукты, аренда, логистика и труд сотрудников. Поэтому увеличение выручки не всегда приводит к сопоставимому росту прибыли ресторанов.

Рост расходов и снижение рентабельности уже отражаются на количестве заведений. Показательным примером стала московская сеть кафе «Му-му», которая за несколько лет сократилась с примерно 40 до 18 точек. По данным консультантов рынка недвижимости, в это число входят и кафе, работающие в аэропортах.

Ухудшились и финансовые результаты сети. В 2025 году выручка управляющей компании снизилась почти вдвое, а ее убыток превысил 200 млн руб. Эксперты связывают эти результаты не только с проблемами самого бренда, но и с изменениями на всем рынке общественного питания.

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За последние годы рестораны столкнулись с растущей конкуренцией со стороны сервисов доставки и продуктовых сетей. Супермаркеты расширяют ассортимент готовых блюд, развивают собственные кухни и предлагают покупателям более доступную альтернативу кафе и ресторанам. Конкуренцию усиливают платформы доставки и сервисы, которые привозят готовую еду и продукты за несколько минут.

Меняются и предпочтения посетителей. Одни выбирают недорогие форматы быстрого питания, другие готовы платить за заведения с яркой концепцией, необычным меню и узнаваемой атмосферой. Традиционные сети среднего ценового сегмента оказываются между этими форматами и вынуждены заново искать способы удержать аудиторию при растущих расходах.

По оценке НКР, основными проблемами отрасли остаются дефицит сотрудников, рост расходов на зарплаты, продукты и аренду, а также высокая стоимость кредитов. Чаще всего с рынка уходят небольшие независимые заведения и проекты среднего ценового сегмента, которым сложнее компенсировать рост затрат.

Эксперты ожидают, что оборот рынка продолжит расти благодаря развитию доставки, внутреннего туризма и выходу сетевых операторов в новые регионы. Однако для ресторанного бизнеса все большее значение имеет не размер выручки сам по себе, а способность сохранять рентабельность. В более выгодном положении оказываются крупные сети, которым проще контролировать расходы, договариваться с поставщиками и быстрее реагировать на изменение спроса.

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