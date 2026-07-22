Сохранение ключевой ставки Банка России на нынешнем уровне может уже осенью вызвать волну банкротств среди компаний, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Александр Шохин. Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

По оценке главы РСПП, бизнес оказался зажат между высокой кредитной нагрузкой и продолжающимся падением спроса. Сочетание этих факторов может уже к осени лишить часть предприятий возможности обслуживать долги и продолжать работу.

Особенно уязвимыми Шохин назвал импортозамещающие проекты. Компании уже вложились в покупку и запуск оборудования, но теперь столкнулись с острым дефицитом заказов. Внутренний спрос снижается из-за дорогих кредитов, а за рубежом российским производителям приходится конкурировать с компаниями, которым доступны более дешевое финансирование и государственная поддержка. Это позволяет иностранным игрокам снижать цены и теснить российский бизнес на международных рынках.

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Шохин также обратил внимание на качество инвестиционного роста. По его словам, вложения увеличиваются не столько за счет расширения бизнеса, сколько из-за необходимости оплачивать неотложные расходы, включая восстановительные работы. Компании все чаще берут кредиты, чтобы закрывать текущие операционные проблемы, а не запускать новые проекты. Такая модель повышает риск того, что инвестиции не окупятся, а заявленные цели технологического развития останутся недостигнутыми.

Бизнес не впервые предупреждает о последствиях дорогих кредитов. РСПП уже неоднократно призывал Банк России быстрее смягчать денежно-кредитную политику, поскольку высокая стоимость заемных средств тормозит инвестиции и запуск технологических проектов.

На последнем заседании Банк России продолжил снижать ключевую ставку и опустил ее с 14,5 до 14,25%, но дал понять, что не готов к быстрому смягчению денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения регулятор связал с тем, насколько устойчиво будут снижаться инфляция и инфляционные ожидания. Минэкономразвития при этом ожидает замедления роста цен во втором полугодии и считает, что оно создаст условия для постепенного снижения ставки.

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