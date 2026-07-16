VK договорилась о продаже 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании‑разработчика Дмитрию Панкрушеву. «Инк» узнал у экспертов, почему перед нами не классическая сделка по выходу из актива, а корпоративная реструктуризация, и как реальный стратегический контроль может остаться там же, где и был.

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VK объявила, что продает RuStore человеку, который и так отвечает за операционную жизнь «официального» магазина приложений для Android. На бумаге это выглядит как выход холдинга из актива, но эксперты предлагают смотреть на сделку как на тонкую корпоративную хирургию, а не на громкий уход.

«На мой взгляд, эту сделку не стоит воспринимать как обычную продажу актива. Скорее всего, речь о корпоративной реструктуризации, цель которой повысить управленческую и юридическую автономность RuStore при сохранении его стратегической роли на рынке», — говорит управляющий партнер AUREN Strategic & Institutional Advisory Сабина Джафарова.

Она выделяет сразу несколько возможных мотивов:

Регуляторный: RuStore фактически стал частью цифровой инфраструктуры России, и самостоятельная компания может быть более удобной моделью для взаимодействия с государством и крупными ИТ‑партнерами.

Бизнесовый: отдельная структура дает менеджменту больше гибкости в развитии продукта, партнерствах и потенциальном привлечении инвестиций.

Санкционный: разделение активов сегодня нередко используют для повышения устойчивости бизнеса.

При этом Джафарова предостерегает от разговоров о полной независимости.

«Продажа менеджменту далеко не всегда означает передачу реального стратегического контроля. Во многих подобных сделках меняется юридическая конструкция и операционная модель, тогда как долгосрочная стратегия и ключевые договоренности сохраняются», — добавила она.

На статус RuStore как «официального» российского магазина приложений, по ее оценке, сделка, скорее всего, существенно не повлияет.

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Руководитель ИТ‑подразделения Агентства «Полилог», эксперт РОЦИТ и автор телеграм‑канала «Богатырёва о цифре» Людмила Богатырёва видит в происходящем прежде всего попытку снизить санкционные риски.

«Наиболее вероятная логика сделки — обособить RuStore от большой экосистемы VK и тем самым снизить потенциальные санкционные риски. Отделение RuStore от VK, которая попала под санкции, важно для банков, разработчиков приложений и производителей устройств, которые работают с этой площадкой», — отмечает она.

По ее словам, внутри России роль RuStore, скорее всего, не изменится:

«Его особое положение определяется не принадлежностью к VK, а государственным регулированием: RuStore определен как единый российский магазин приложений и включается в перечни программ, обязательных для предустановки на мобильные устройства. Смена собственника сама по себе этот статус не отменяет».

Что это значит для бизнеса

Для разработчиков и продуктовых команд сделка, по сути, ничего не меняет в ежедневной практике ведь RuStore сохраняет статус «официального» магазина и ключевого канала дистрибуции, а пользователи и витрина остаются на месте, так что роадмапы и приоритеты можно не переделывать. Для банков, финтеха, крупных брендов и производителей устройств формальное отделение стора от санкционной экосистемы VK — плюс по части комплаенса и рисков: инфраструктурный сервис выносят в максимально «чистый» контур, с которым проще работать внутри жестких процедур согласования.

Для предпринимателей и ИТ‑стартапов важен возможный прирост гибкости: отдельная компания‑оператор теоретически может свободнее выстраивать партнерства, запускать пилоты и договариваться об инвестициях и промо‑условиях внутри стора, если переход к более автономной модели подтвердится на практике. В стратегическом плане это еще один сигнал о тренде на «распаковку» инфраструктурных активов из больших экосистем ради устойчивости к санкциям и регуляторам — конструкция, с которой бизнесу придется сталкиваться всё чаще.

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